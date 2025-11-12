Babnet   Latest update 14:23 Tunis

بمدينة العلوم... مركز "إفادة" ينظم ندوة علمية حول "الذكاء الاصطناعي في خدمة الجمعيات: الفرص والتحديات"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 12 Novembre 2025
      
نظم، مركز "إفادة" للاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، أمس الثلاثاء، بمدينة العلوم بالعاصمة، ندوة علمية تحت شعار "الذكاء الاصطناعي في خدمة الجمعيات/ الفرص والتحديات" وذلك في اطار مواكبة التحديات والتطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا والانترنات وأثرها على نشاط ودور المجتمع المدني في التنمية المستدامة.

ولفت بلاغ مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات الى مشاركة ثلة من المحاضرين البارزين في مختلف الاختصاصات في هذه الندوة حيث تم عرض مجموعة من التجارب الجمعياتية في التعاطي مع الذكاء الاصطناعي والتعرض الى عدد من المحاور على غرار الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي ومصير البشرية في ظل الذكاء الاصطناعي.



كما تم بهذه المناسبة تسليط الضوء بالخصوص على كيفية إدماج نظام AGEOS للذكاء الاصطناعي على جميع المستويات إضافة إلى تحديات الأمن السيبراني للجمعيات في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأكد مركز "إفادة" في مذكرة مفاهمية، أن خدمات الذكاء الاصطناعي يُمكن أن تُحسن من أداء الجمعيات من خلال تسهيل المهام الإدارية على غرار صياغة التقارير وطلبات التمويل والإستشهار ومسك السجلات إلى جانب تحليل أفضل للبيانات بما يحسن من فعالية تدخلاتها وتحقيق النتائج المرجوة.

واعتبر مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات أن الذكاء الاصطناعي يتطلب أيضا اعتماد منهج أخلاقي لتفادي مخاطر التحيز أو التوجيه إضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بحماية البيانات والتثبت من دقة المعلومة ومصداقيتها، بما يتيح التفاعل البشري بدلا من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان.


*.*.*