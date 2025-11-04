الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d8a1d7199eb71.69201105_pgjkmlonfhqei.jpg width=100 align=left border=0>

تُجرى اليوم الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وذلك انطلاقًا من الساعة 14:30.



وفيما يلي البرنامج الكامل للمباريات مع تفاصيل التحكيم والنقل التلفزي:









* مستقبل سليمان اتحاد بن قردان

الساعة 14:30

الحكم: سيف الورتاني

حكم الفيديو (VAR): أمير العيادي

النقل التلفزي: القناة الوطنية الثانية



* شبيبة القيروان مستقبل قابس

الساعة 14:30

الحكم: سفيان الورتاني

حكم الفيديو (VAR): أمين الفقير

النقل التلفزي: القناة الوطنية الأولى الساعة 14:30سيف الورتانيأمير العياديالقناة الوطنية الثانيةالساعة 14:30سفيان الورتانيأمين الفقيرالقناة الوطنية الأولى