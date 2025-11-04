الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي
تُجرى اليوم الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وذلك انطلاقًا من الساعة 14:30.
وفيما يلي البرنامج الكامل للمباريات مع تفاصيل التحكيم والنقل التلفزي:
* مستقبل سليمان اتحاد بن قردان
الساعة 14:30
الحكم: سيف الورتاني
حكم الفيديو (VAR): أمير العيادي
النقل التلفزي: القناة الوطنية الثانية
* شبيبة القيروان مستقبل قابس
الساعة 14:30
الحكم: سفيان الورتاني
حكم الفيديو (VAR): أمين الفقير
النقل التلفزي: القناة الوطنية الأولى
