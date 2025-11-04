Babnet   Latest update 13:47 Tunis

الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d8a1d7199eb71.69201105_pgjkmlonfhqei.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 12:33
      
تُجرى اليوم الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وذلك انطلاقًا من الساعة 14:30.

وفيما يلي البرنامج الكامل للمباريات مع تفاصيل التحكيم والنقل التلفزي:



* مستقبل سليمان اتحاد بن قردان
الساعة 14:30
الحكم: سيف الورتاني
حكم الفيديو (VAR): أمير العيادي
النقل التلفزي: القناة الوطنية الثانية

* شبيبة القيروان مستقبل قابس
الساعة 14:30
الحكم: سفيان الورتاني
حكم الفيديو (VAR): أمين الفقير
النقل التلفزي: القناة الوطنية الأولى


Babnet

