"DEPOLMEDوزارة البيئة: اجتماع اللجنة الجهوية لمشروع

امس الاثنين لمتابعة مدى تقدم انجاز مختلف مكونات المشروع الذي يهم ولايات تونس، "DEPOLMED اجتمعت اللجنة التوجيهية لمشروع وبن عروس، وأريانة ،ومنوبة ،ونابل ،وسوسة ،والمنستير، والقيروان، والمهدية ،وقابس، وتوزر، ومدنين، وتطاوين،وذلك تحت إشراف وزير البيئة

ويضم المشروع وفق ما نشرته وزارة البيئة على صفحتها الرسمية "فيسبوك" ،تهذيب شبكات التطهير بـ 13 ولاية على طول 193 كم و15000 صندوق ربط و21 محطة ضخ،وتوسيع الشبكة بــ 13 ولاية من خلال مد 157 كم من القنوات ،وتمكين 9700 مسكن من الربط مع بناء 11 محطة ضخ

كما يضم المشروع تأهيل وتوسعة محطة التطهير بوادي مليان من ولاية بن عروس بطاقة معالجة 90.000 متر مكعب في اليوم، وتأهيل وتوسعة محطة سوسة الشمالية/سوسة حمدون 2 بطاقة معالجة 36000 متر مكعب في اليوم





ويتمثل المشروع ايضا، في تأهيل وتوسعة محطة الجديدة من ولاية منوبة بطاقة معالجة 15000 متر مكب في اليوم،وربط مدينة سيدي ثابت من ولاية أريانة بشبكة التطهير



حضر الاجتماع بالخصوص، الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير، عبد المجيد بالطيب،وممثلو الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار،والوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة إلى عديد الإطارات عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة البيئة

