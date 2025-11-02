Babnet   Latest update 18:10 Tunis

الرابطة الثانية: نتائج مقابلات الدفعة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 17:07
      
اُستكملت اليوم الأحد منافسات الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، حيث دارت مباريات الدفعة الثانية وأسفرت عن نتائج متقاربة في أغلب اللقاءات، وسط تنافس محتدم في صدارة المجموعتين.

المجموعة الأولى


الأحد 2 نوفمبر 2025


* في مقرين: جمعية مقرين – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة 0-0
* في مساكن: هلال مساكن – سبورتينغ بن عروس 1-1

السبت 1 نوفمبر 2025

* في بوسالم: اتحاد بوسالم – بعث بوحجلة 1-2
* في الشابة: هلال الشابة – محيط قرقنة 1-1
* في عقارب: كوكب عقارب – نادي حمام الأنف 1-2
* في تطاوين: اتحاد تطاوين – أمل حمام سوسة 1-2

الاثنين 3 نوفمبر 2025

في ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – مكارم المهدية (الحكم: ريان بوخشينة)*

الترتيب المؤقت:

| الترتيب | الفريق | ن | ل |
| ------- | ----------------------------- | -- | - |
| 1 | نادي حمام الأنف | 16 | 7 |
| 2 | اتحاد تطاوين | 14 | 7 |
| 3 | بعث بوحجلة | 13 | 7 |
| 4 | سبورتينغ بن عروس | 12 | 7 |
| 5 | هلال مساكن | 12 | 7 |
| 6 | أمل حمام سوسة | 11 | 7 |
| 7 | هلال الشابة | 10 | 7 |
| 8 | محيط قرقنة | 7 | 7 |
| 9 | جمعية مقرين | 7 | 7 |
| 10 | الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 6 | 7 |
| 11 | مكارم المهدية | 5 | 6 |
| 12 | سكك الحديد الصفاقسي | 5 | 6 |
| 13 | كوكب عقارب | 5 | 7 |
| 14 | اتحاد بوسالم | 5 | 7 |

المجموعة الثانية

الأحد 2 نوفمبر 2025

* في جندوبة: جندوبة الرياضية – النادي القربي 0-0
* في قصور الساف: اتحاد قصور الساف – جمعية أريانة 2-0
* في جلمة: نسر جلمة – قوافل قفصة 1-1
* في القصرين: مستقبل القصرين – القلعة الرياضية 3-1
* في قابس: الملعب القابسي – أمل بوشمة 2-1
* في الرديف: هلال الرديف – أولمبيك سيدي بوزيد 1-0

السبت 1 نوفمبر 2025

* في ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – سبورتينغ المكنين 3-0

الترتيب:

| الترتيب | الفريق | ن | ل |
| ------- | ------------------ | -- | - |
| 1 | تقدم ساقية الداير | 15 | 7 |
| 2 | مستقبل القصرين | 13 | 7 |
| 3 | الملعب القابسي | 12 | 6 |
| 4 | اتحاد قصور الساف | 11 | 7 |
| 5 | جندوبة الرياضية | 11 | 7 |
| 6 | القلعة الرياضية | 11 | 7 |
| 7 | جمعية أريانة | 10 | 6 |
| 8 | قوافل قفصة | 9 | 7 |
| 9 | أمل بوشمة | 9 | 7 |
| 10 | هلال الرديف | 8 | 7 |
| 11 | النادي القربي | 7 | 7 |
| 12 | سبورتينغ المكنين | 5 | 7 |
| 13 | نسر جلمة | 3 | 7 |
| 14 | أولمبيك سيدي بوزيد | 2 | 7 |

ملاحظة: تبقى نتيجة مباراة سكك الحديد الصفاقسي – مكارم المهدية من المجموعة الأولى غير محتسبة في هذا الترتيب في انتظار إجراء اللقاء غدًا الاثنين.


