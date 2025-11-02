الرابطة الثانية: نتائج مقابلات الدفعة الثانية

اُستكملت اليوم الأحد منافسات الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، حيث دارت مباريات الدفعة الثانية وأسفرت عن نتائج متقاربة في أغلب اللقاءات، وسط تنافس محتدم في صدارة المجموعتين.



المجموعة الأولى



المجموعة الثانية



* في مقرين: جمعية مقرين – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة* في مساكن: هلال مساكن – سبورتينغ بن عروس* في بوسالم: اتحاد بوسالم – بعث بوحجلة* في الشابة: هلال الشابة – محيط قرقنة* في عقارب: كوكب عقارب – نادي حمام الأنف* في تطاوين: اتحاد تطاوين – أمل حمام سوسة(الحكم: ريان بوخشينة)*| الترتيب | الفريق | ن | ل || ------- | ----------------------------- | -- | - || 1 | نادي حمام الأنف | 16 | 7 || 2 | اتحاد تطاوين | 14 | 7 || 3 | بعث بوحجلة | 13 | 7 || 4 | سبورتينغ بن عروس | 12 | 7 || 5 | هلال مساكن | 12 | 7 || 6 | أمل حمام سوسة | 11 | 7 || 7 | هلال الشابة | 10 | 7 || 8 | محيط قرقنة | 7 | 7 || 9 | جمعية مقرين | 7 | 7 || 10 | الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 6 | 7 || 11 | مكارم المهدية | 5 | 6 || 12 | سكك الحديد الصفاقسي | 5 | 6 || 13 | كوكب عقارب | 5 | 7 || 14 | اتحاد بوسالم | 5 | 7 |* في جندوبة: جندوبة الرياضية – النادي القربي* في قصور الساف: اتحاد قصور الساف – جمعية أريانة* في جلمة: نسر جلمة – قوافل قفصة* في القصرين: مستقبل القصرين – القلعة الرياضية* في قابس: الملعب القابسي – أمل بوشمة* في الرديف: هلال الرديف – أولمبيك سيدي بوزيد* في ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – سبورتينغ المكنين| الترتيب | الفريق | ن | ل || ------- | ------------------ | -- | - || 1 | تقدم ساقية الداير | 15 | 7 || 2 | مستقبل القصرين | 13 | 7 || 3 | الملعب القابسي | 12 | 6 || 4 | اتحاد قصور الساف | 11 | 7 || 5 | جندوبة الرياضية | 11 | 7 || 6 | القلعة الرياضية | 11 | 7 || 7 | جمعية أريانة | 10 | 6 || 8 | قوافل قفصة | 9 | 7 || 9 | أمل بوشمة | 9 | 7 || 10 | هلال الرديف | 8 | 7 || 11 | النادي القربي | 7 | 7 || 12 | سبورتينغ المكنين | 5 | 7 || 13 | نسر جلمة | 3 | 7 || 14 | أولمبيك سيدي بوزيد | 2 | 7 |تبقى نتيجة مباراةمن المجموعة الأولى غير محتسبة في هذا الترتيب في انتظار إجراء اللقاء غدًا الاثنين.