سليانة: امضاء اتفاقيات تعاون للنهوض بالموارد البشرية ودعم التكوين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/614322c7d50231.15029057_nepogkqjhlfmi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 15:05
      
أمضيت خلال الأسبوع المنقضي، جملة من اتفاقيات التعاون في مجال التكوين المستمر بين الوحدة الجهوية للتكوين المستمر والترقية المهنية بولاية سليانة ومراكز التكوين المهني بالجهة، بهدف النهوض بالموارد البشرية ودعم التكوين.
وبين رئيس الوحدة الجهوية للتكوين المستمر والترقية المهنية بسليانة جابر العابد في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مراكز التكوين المعنية هي مركز التدريب والتكوين المهني والمركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات ومركز التكوين والتدريب المهني بمكثر ومركز تكوين الفتاة الريفية بالعروسة.
وأكد العابد على أهمية الاتفاقية، قصد ضبط التراتيب الخاصة بالتعاون بين الأطراف المعنية لتنظيم دورات تكوينية مستمرة طبقا لنمط التكوين سواء حضوري أو عن بعد أو من خلال دروس مسائية أو نهارية في الكفاءة أو مجموعة من الكفاءات المتوفرة.

وأضاف أن الاتفاقية أمضيت على مستوى جهوي في انتظار التأشير عليها من طرف الإدارة العامة للوكالة الوطنية للتكوين المهني والمركز الوطني للتكوين المستمر لتدخل حيز التطبيق.


