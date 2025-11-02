غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم ورشة حول "توضيح المنشأ والتصنيف التعريفي بفضل المعلومات الملزمة" يوم 5 نوفمبر 2025

تنظم غرفة التجارة والصناعة لتونس يوم 6 نوفمبر 2025، ورشة تقنية حول "توضيح المنشأ والتصنيف التعريفي بفضل المعلومات الملزمة".



وياتي تنظيم هذه الندوة في اطار التمشي التشاركي والمدمج، الذي تعتمده غرفة التجارة والصناعة لتونس



وتهدف هذه الورشة إلى إثراء المهارات الوظيفية العملية للشركات المصدرة في مجال التصنيف التعريفي وقواعد المنشأ والتعرف على المزايا المتوقعة من هذا الآلية الجديدة للمعلومات الملزمة.كما ترنو إلى الاعتماد على الخبرة الجماعية والاستفادة من جودة المداخلات التي يقدمها خبراء بارزون من الديوانة التونسية.ودعت الغرفة المهتمين الى تاكيد المشاركة قبل يوم 5 نوفمبر الجاريويضبط الأمر عدد 152 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 شروط وإجراءات إصدار المعلومات الملزمة في مادة التصنيف التعريفي وفي مادة المنشأ.ويهدف هذا الأمر، الذي نشر بالرائد الرسمي 39 بتاريخ 14 مارس 2024، إلى ضبط شروط وإجراءات إصدار المعلومات الملزمة في مادة التصنيف التعريفي وفي مادة المنشأ وذلك في إطار تبسيط إجراءات التجارة الخارجية واختصار الآجال اللازمة لتسريح البضائع الموردة والمصدرة بنقاط العبور البرية والبحرية والجوية مما يرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات ويحسن مناخ الأعمال.يذكر ان الإدارة العامة للديوانة التونسية الديوانة التونسية اطلقت تطبيقة "المعلومات الملزمة" لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، في ديسمبر 2024، من اجل تسهيل معالجة مطالبهم المتعلقة بالتصدير والتوريد.وتم إنجاز هذه التطبيقة بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وفي إطار مذكرة التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للديوانة.