نابل: تواصل أشغال تهيئة سوق الجملة للخضر والغلال بتازركة وبعث منظومة رقمية لاعتماد الفوترة الالكترونية

تواصل مصالح بلدية تازركة بولاية نابل، القيام بالإجراءات المتعلقة بتركيز منظومة الرقمنة بسوق الجملة للخضر والغلال بتازركة، لتصبح السوق الأولى التي تعتمد الفوترة الإلكترونية على مستوى الجهة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التجارة وتنمية الصادرات المتعلقة بالتحول التدريجي للرقمنة بأسواق الجملة للخضر والغلال.

وتندرج عملية رقمنة السوق، التي رصدت لها اعتمادات في حدود 80 ألف دينار، في إطار تنفيذ القسط الرابع من مشروع تأهيل السوق الذي يتضمن خمسة أقساط، وذلك بعد استكمال إنجاز الأقساط الثلاثة الأولى، حسب ما بينه عضو المجلس المحلي بمعتمدية قربة النائب عن مدينة تازركة عارف ناشي، في تصريح لصحفية /وات/.

وأبرز ناشي أهمية هذا المشروع، الذي يهدف إلى تحسين المعاملات التجارية وتنظيم مسالك التوزيع لإضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات، وتسهيل عمليات المراقبة وعمليات البيع والشراء، معتبرا تركيز منظومة التصرف الرقمي بسوق الجملة للخضر والغلال بتازركة تجربة نموذجية لاسيما وأنها تكتسي أهمية كبيرة باعتبار ان الجهة تعد قطبا من حيث الانتاج الفلاحي، وهي السوق الأولى ترتيبيا مقارنة ببقية أسواق الجملة بولاية نابل





وأوضح، أن الأقساط المنجرة للمشروع تتمثل في تحسين البنية التحتية للسوق وبناء فضاء جديد على مساحة تناهز 800 متر مربع بكلفة 650 ألف دينار، وتجديد شبكة التنوير العمومي باعتمادات في حدود 180 ألف دينار، وإحداث سور للسوق بكلفة 70 ألف دينار، واضاف انه تم مؤخرا تحديد الدراسة المتعلقة بإنجاز طرقات وشبكات مختلفة في السوق على منظومة الشراءات على الخط والتي خصصت لها اعتمادات في حدود 670 ألف دينار



وفي سياق آخر، أبرز أنه تم ايضا من منطلق تكريس برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية وتنفيذا للاتفاقية الخصوصية بين رئاسة الحكومة وبلدية تازركة، استكمال إنجاز دار خدمات تضم خدمات إدارية للشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصناديق الاجتماعية.

