وزير الخارجية يلتقي بطاقم البعثة الديبلوماسية التونسية بالقاهرة

تناول وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في لقائه بطاقم البعثة الديبلوماسية بالقاهرة ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، السبل الكفيلة بمواصلة تفعيل مخرجات الدورة 18 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة التي انعقدت بالقاهرة من 08 إلى 11 سبتمبر 2025 في المجالات الأمنية والتجارية والاقتصادية والسياحية والثقافية.

وأكد النفطي خلال هذا اللقاء الذي دار على هامش مشاركته أمس بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، على أهمية تطوير الخدمات الإدارية والقنصلية لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بمصر، وذلك وفق بلاغ للخارجية.

ودعا الوزير إلى مزيد الانسجام بين كافة ممثليات الدولة التونسية للارتقاء بروابط التعاون القائمة بين تونس ومصر ، مثمنا ما اعتبره زخما إيجابيا في العلاقات التونسية المصرية





وأوصى بتعزيز حضور المندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية ومشاركتها في أشغال وأنشطة وبرامج عمل الأمانة العامة للجامعة بما يُعزز إسهام تونس في تطوير العمل العربي المشترك في مختلف المجالات.