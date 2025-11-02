Babnet   Latest update 10:10 Tunis

مختصة في أمراض الشيخوخة: قضاء الاجداد أوقات مع أحفادهم يقلّص من شعورهم بالعزلة والاكتئاب بنسبة 25 بالمائة (دراسة)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b61c655abe9.31008285_ienkgqmhljofp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 10:04 قراءة: 1 د, 54 ث
      
يقلّص قضاء أوقات الأجداد مع أحفادهم، بصفة منتظمة، من شعورهم بالعزلة والاكتئاب بنسبة 25 بالمائة، حسب دراسة ألمانية نشرت في سنة 2021، حسب ما أفادت به المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة، عفاف الهمامي.

واعتبرت الهمامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، أنّ اأاوقات التي يقضيها كبار السّنّ مع أحفادهم من شأنه أن ينمّي الذّكاء العاطفي لدى اأاجداد ويضفي مشاعر حميميّة على العلاقات الاجتماعية ويذكي المشاعر العاطفية ويحقّق تواصل الأجيال ويقلّص من العزلة الاجتماعية ويبعث الامل في نفوسهم وينمي الذاكرة وينشطها.



وتابعت انه خلال العقود الاخيرة تغيّر نمط وأسلوب العيش لاسيما في تونس وخرج الوالدان للعمل مما اضطرّهم الى إبقاء أطفالهم لدى أمّهاتهم وآبائهم لرعايتهم في غيابهم. وتتضمن الرعاية اصطحابهم الى المدارس والمكوث معهم في أوقات عمل الوالدين، وهو أمر له نتائج مزدوجة على نفسية كبار السّنّ، إذ يعتبر الامر معادلة دقيقة بين الحبّ الذي يمنحه اأاجداد والحدود التّي يرسمونها حتّى يحافظوا على بعض الخصوصية والاستقلالية.

ولفتت المتحدّثة إلى أنّ هذا الدّور المنوط بعهدتهم من شأنه أن يقلّص دور الآباء في رعاية أبنائهم، وأن يأخذ الاجداد على عاتقهم تربية الأطفال، ومن ثم يغيب دور الآباء، في حين أنّ التربية الوالدية يجب أن ترتكز على أسس تتطلّب حضور الأب والأمّ بصفة منتظمة في جميع الحالات والأوقات، وهو ما يبقي الأطفال في مفارقة بين 3 أجيال.

وأضافت الهمامي أن الرعاية المرهقة من شأنها ان تترك آثارا سلبية على الصّحة النّفسية والجسدية لكبار السّنّ، إذ تثبت دراسة علمية أمريكية، نشرت سنة 2022، أنّ الأجداد الذين يقضون وقتا مع الاحفاد، يناهز 30 ساعة في الاسبوع، يزيد شعورهم بالارهاق بنسبة 40 بالمائة وترتفع مشاكل المفاصل لديهم بنسبة 35 بالمائة.

وفي سياق متصل اعتبرت أنّ دور الأجداد في رعاية أحفادهم مكمّل وليس البديل، رغم مزاياه العديدة وآثاره الإيجابية على نفسية الأطفال والتي تتجلى، اساسا، في حمايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر وحصولهم على الحب المشبع من اجدادهم، ما يقلص الاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية لديهم وينمي شخصيتهم لا سيما مع مشاركتهم في العاب فكرية وفي المطالعة وينمي شعور الانتماء والهوية ويحفزهم على احترام كبار السن ويزرع فيهم القيم المثلى، ومن شأن ذلك انتاج جيل واع بالقيم الكونية.

وتطرقت الهمامي الى دراسة علمية أخرى صادرة عن جامعة القاهرة نشرت في سنة 2023، والتي تفيد بأن 60 بالمائة من أطفال العالم العربي يقضون أوقاتا منتظمة مع أجدادهم في حين أثبتت دراسة ألمانية نشرت في سنة 2022 أن الاطفال الذين يقضون أوقاتا منتظمة مع أجدادهم يتقلص لديهم الاكتئاب والقلق بنسبة 30 بالمائة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317722


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 02 نوفمبر 2025 | 11 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
15:00
12:10
06:44
05:16
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet27°
20° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
23°-17
24°-16
23°-14
24°-16
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    