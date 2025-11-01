Babnet   Latest update 21:16 Tunis

تونس والأردن يتبادلان الخبرات في قطاع الأسرة خلال الدورة الخامسة لصالون الأم والطفل بصفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/foire_sf1.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 20:47 قراءة: 0 د, 58 ث
      
عقد وفد من الإطارات المركزية لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم السبت بالمعرض الدولي بصفاقس، جلسة عمل مع الوفد الأردني المشارك في إطار برنامج الدورة الخامسة لصالون الأم والطفل بصفاقس (من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025)، لتبادل الخبرات والتجارب في قطاع الأسرة بين البلدين.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها حول اللقاء الذي حضره المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس، وليد العموري، أن هذه البادرة تأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين تونس والمملكة الأردنية الهاشمية.



وضم الوفد الأردني كلًا من مدير مركز تنمية بلال كساسبة، ورئيسة قسم الاحتضان والرعاية الأسرية البديلة في مديرية الأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية بالأردن، حنان بدارين. وقد خصصت هذه الجلسة الحوارية لتبادل الخبرات والتجارب بين تونس والأردن في المجالات المتعلقة بالسياسات والخطط والبرامج الداعمة لقطاعات الأسرة والطفولة في البلدين.

كما شهد جناح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في صالون الأم والطفل تنظيم ورشة توعوية حول طيف التوحد، بمساهمة جمعية "فرح" لإدماج أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة، وبمشاركة واسعة من الأطفال وأولياء الأمور.

يُذكر أن الدورة الخامسة من صالون الأم والطفل تُنظم بالشراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس، تحت شعار "الأسرة مدرسة قيم"، وذلك بقصر المعارض بصفاقس.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317706


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 01 نوفمبر 2025 | 10 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:24
15:00
12:10
06:43
05:15
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet25°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-16
27°-17
23°-17
22°-16
22°-14
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    