تونس والأردن يتبادلان الخبرات في قطاع الأسرة خلال الدورة الخامسة لصالون الأم والطفل بصفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/foire_sf1.jpg width=100 align=left border=0>

عقد وفد من الإطارات المركزية لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم السبت بالمعرض الدولي بصفاقس، جلسة عمل مع الوفد الأردني المشارك في إطار برنامج الدورة الخامسة لصالون الأم والطفل بصفاقس (من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025)، لتبادل الخبرات والتجارب في قطاع الأسرة بين البلدين.



وأفادت الوزارة، في بلاغ لها حول اللقاء الذي حضره المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس، وليد العموري، أن هذه البادرة تأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين تونس والمملكة الأردنية الهاشمية.









وضم الوفد الأردني كلًا من مدير مركز تنمية بلال كساسبة، ورئيسة قسم الاحتضان والرعاية الأسرية البديلة في مديرية الأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية بالأردن، حنان بدارين. وقد خصصت هذه الجلسة الحوارية لتبادل الخبرات والتجارب بين تونس والأردن في المجالات المتعلقة بالسياسات والخطط والبرامج الداعمة لقطاعات الأسرة والطفولة في البلدين.



كما شهد جناح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في صالون الأم والطفل تنظيم ورشة توعوية حول طيف التوحد، بمساهمة جمعية "فرح" لإدماج أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة، وبمشاركة واسعة من الأطفال وأولياء الأمور.



يُذكر أن الدورة الخامسة من صالون الأم والطفل تُنظم بالشراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس، تحت شعار "الأسرة مدرسة قيم"، وذلك بقصر المعارض بصفاقس.



وضم الوفد الأردني كلًا من مدير مركز تنمية بلال كساسبة، ورئيسة قسم الاحتضان والرعاية الأسرية البديلة في مديرية الأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية بالأردن، حنان بدارين. وقد خصصت هذه الجلسة الحوارية لتبادل الخبرات والتجارب بين تونس والأردن في المجالات المتعلقة بالسياسات والخطط والبرامج الداعمة لقطاعات الأسرة والطفولة في البلدين.كما شهد جناح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في صالون الأم والطفل تنظيم ورشة توعوية حول طيف التوحد، بمساهمة جمعية "فرح" لإدماج أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة، وبمشاركة واسعة من الأطفال وأولياء الأمور.يُذكر أن الدورة الخامسة من صالون الأم والطفل تُنظم بالشراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس، تحت شعار "الأسرة مدرسة قيم"، وذلك بقصر المعارض بصفاقس.