البطولة العربية للاندية لكرة اليد (سيدات): النادي النسائي بالمكنين يفوز على نادي قاسيون السوري 43-10

Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 19:19
      
تفوق النادي النسائي بالمكنين، اليوم السبت، على نادي قاسيون السوري بنتيجة 43–10 ضمن الجولة الأولى من منافسات البطولة العربية للأندية لكرة اليد للسيدات، التي تحتضنها مدينة الحمامات من 1 إلى 9 نوفمبر الجاري.

نتائج المجموعة الأولى


السبت 1 نوفمبر 2025


* النادي النسائي بالمكنين – نادي قاسيون السوري : 43–10
* جمعية الحمامات – القرين الكويتي

الترتيب

| الفريق | النقاط | المقابلات |
| --------------------------- | ------ | --------- |
| النادي النسائي بالمكنين | 2 | 1 |
| جمعية الحمامات | 0 | 0 |
| القرين الكويتي | 0 | 0 |
| نادي قاسيون السوري | 0 | 1 |

البرنامج القادم:

* الاثنين 3 نوفمبر 2025

* النادي النسائي بالمكنين – القرين الكويتي (س 11)
* جمعية الحمامات – نادي قاسيون السوري (س 17)
* الأربعاء 5 نوفمبر 2025

* القرين الكويتي – نادي قاسيون السوري (س 11)
* النادي النسائي بالمكنين – جمعية الحمامات (س 17)

المجموعة الثانية

الأحد 2 نوفمبر 2025

* جمعية الساحل – فتاة سلوى الكويتي (س 15)
* النادي الإفريقي – النبك السوري (س 17)

الاثنين 3 نوفمبر 2025

* جمعية الساحل – النبك السوري (س 13)
* النادي الإفريقي – فتاة سلوى الكويتي (س 15)

الأربعاء 5 نوفمبر 2025

* فتاة سلوى الكويتي – النبك السوري (س 13)
* جمعية الساحل – النادي الإفريقي (س 15)


