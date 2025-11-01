البطولة العربية للاندية لكرة اليد (سيدات): النادي النسائي بالمكنين يفوز على نادي قاسيون السوري 43-10
تفوق النادي النسائي بالمكنين، اليوم السبت، على نادي قاسيون السوري بنتيجة 43–10 ضمن الجولة الأولى من منافسات البطولة العربية للأندية لكرة اليد للسيدات، التي تحتضنها مدينة الحمامات من 1 إلى 9 نوفمبر الجاري.
نتائج المجموعة الأولى
السبت 1 نوفمبر 2025
* النادي النسائي بالمكنين – نادي قاسيون السوري : 43–10
* جمعية الحمامات – القرين الكويتي
الترتيب
| الفريق | النقاط | المقابلات |
| --------------------------- | ------ | --------- |
| النادي النسائي بالمكنين | 2 | 1 |
| جمعية الحمامات | 0 | 0 |
| القرين الكويتي | 0 | 0 |
| نادي قاسيون السوري | 0 | 1 |
البرنامج القادم:
* الاثنين 3 نوفمبر 2025
* النادي النسائي بالمكنين – القرين الكويتي (س 11)
* جمعية الحمامات – نادي قاسيون السوري (س 17)
* الأربعاء 5 نوفمبر 2025
* القرين الكويتي – نادي قاسيون السوري (س 11)
* النادي النسائي بالمكنين – جمعية الحمامات (س 17)
المجموعة الثانيةالأحد 2 نوفمبر 2025
* جمعية الساحل – فتاة سلوى الكويتي (س 15)
* النادي الإفريقي – النبك السوري (س 17)
الاثنين 3 نوفمبر 2025
* جمعية الساحل – النبك السوري (س 13)
* النادي الإفريقي – فتاة سلوى الكويتي (س 15)
الأربعاء 5 نوفمبر 2025
* فتاة سلوى الكويتي – النبك السوري (س 13)
* جمعية الساحل – النادي الإفريقي (س 15)
