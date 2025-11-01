البطولة العربية للاندية لكرة اليد (سيدات): النادي النسائي بالمكنين يفوز على نادي قاسيون السوري 43-10

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67473bc3f04c41.02823881_flmjeipqonghk.jpg width=100 align=left border=0>

تفوق النادي النسائي بالمكنين، اليوم السبت، على نادي قاسيون السوري بنتيجة 43–10 ضمن الجولة الأولى من منافسات البطولة العربية للأندية لكرة اليد للسيدات، التي تحتضنها مدينة الحمامات من 1 إلى 9 نوفمبر الجاري.



نتائج المجموعة الأولى





السبت 1 نوفمبر 2025





* النادي النسائي بالمكنين – نادي قاسيون السوري : 43–10

* جمعية الحمامات – القرين الكويتي



الترتيب



| الفريق | النقاط | المقابلات |

| --------------------------- | ------ | --------- |

| النادي النسائي بالمكنين | 2 | 1 |

| جمعية الحمامات | 0 | 0 |

| القرين الكويتي | 0 | 0 |

| نادي قاسيون السوري | 0 | 1 |



البرنامج القادم:



* الاثنين 3 نوفمبر 2025



* النادي النسائي بالمكنين – القرين الكويتي (س 11)

* جمعية الحمامات – نادي قاسيون السوري (س 17)

* الأربعاء 5 نوفمبر 2025



* القرين الكويتي – نادي قاسيون السوري (س 11)

* النادي النسائي بالمكنين – جمعية الحمامات (س 17)



المجموعة الثانية

الأحد 2 نوفمبر 2025



* جمعية الساحل – فتاة سلوى الكويتي (س 15)

* النادي الإفريقي – النبك السوري (س 17)



الاثنين 3 نوفمبر 2025



* جمعية الساحل – النبك السوري (س 13)

* النادي الإفريقي – فتاة سلوى الكويتي (س 15)



الأربعاء 5 نوفمبر 2025



* فتاة سلوى الكويتي – النبك السوري (س 13)

