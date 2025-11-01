الشركة الوطنية للسكك الحديدية: مواصلة تامين السفرات بمحطة توزر مع عدم امكانية استعمالها من قبل المسافرين بعد قرار غلقها

علنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، أنه تبعا للقرار البلدي القاضي بالإخلاء الفوري لبناية محطة توزر وغلقها، فقد تقرر مواصلة وصول القطارات إلى هذه الوجهة وتأمين السفرات بها مع مواصلة عدم امكانية استعمال المحطة من قبل المسافرين حفاظا على سلامة الجميع، وذلك في انتظار القيام بالاختبارات الفنية اللازمة سواء من قبل أخصائيي الشركة في المجال، أو من قبل خبراء مختصين خارجيين.واضافت الشركة في بلاغ لها السبت انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن هذه المحطة واستئناف استغلالها طبقا للمعايير المعمول بها.