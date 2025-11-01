Babnet   Latest update 20:28 Tunis

الكاف: تخصيص حافلة لنقل تلاميذ منطقتي فج الخروبة وسيدي منصور بداية من الاثنين القادم (معتمد الكاف الغربية)

Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 19:42
      
خصّصت الشركة الجهوية للنقل بالكاف حافلة لنقل التلاميذ من منطقتي فج الخروبة بمعتمدية الكاف الغربية وسيدي منصور بمعتمدية الكاف الشرقية نحو مدارسهم بداية من الاثنين القادم مباشرة بعد انتهاء عطلة نصف الثلاثي الأول، وذلك بعد فترة طويلة من المعاناة بسبب تردي خدمات النقل بالمنطقتين، وفق ما ذكره معتمد الكاف الغربية حسين بن حمودة. 
 وأوضح بن حمودة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،  أنّه تم تخصيص هذه الحافلة لنقل التلاميذ والمواطنين أيضا بمعدل سفرتين في اليوم، واحدة في الصباح والثانية في المساء، مع إمكانية الترفيع في عدد الرحلات إلى 4  في حال ثبتت الجدوى  الاقتصادية للخط الجديد، وفق تعبيره. 
وفي السياق ذاته، شرعت شركة النقل منذ يوم أوّل أمس الخميس  في بيع الاشتراكات المدرسية، لتسريع عمليات حصول التلاميذ على اشتراكاتهم، والتنقل عبر هذه الحافلة التي شكلت مطلبا أساسيا للمجلسين المحليين بالكاف الشرقية والكاف الغربية على حد السواء، وفق نفس المصدر.

ج طي 

 
 


