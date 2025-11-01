Babnet   Latest update 21:16 Tunis

بن عروس: يوم صحي تحسيسي بعنوان "صحة التلاميذ... مسؤولية مشتركة"

نظّم مركز الطب المدرسي والجامعي ببن عروس، أمس الجمعة، يوماً صحيا تحسيسياً مفتوحاً تحت شعار "صحة التلاميذ... مسؤولية مشتركة"، تضمن عيادات في طب الاسنان، وفي التغذية السليمة وتقويم النطق، الى جانب ورشات توعوية وتحسيسية لفائدة التلاميذ والأولياء الحاضرين.
وبيّنت رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، جيهان بن حسانة جراية، في تصريح لـ"وات"، اليوم السبت، أن هذه التظاهرة شهدت حضوراً مكثفاً للتلاميذ والاولياء، حيث انتفع اكثر من 250 طفلا مصحوبين بأوليائهم بمختلف الخدمات الصحية والتوعوية التحسيسية والورشات المختصة التي أثثت هذا اليوم الصحي
وقدّمت مختلف الفرق الطبية المشاركة في هذا اليوم الصحي عيادات مجانية في طبّ الأسنان تخلّلتها حصص للتقصي المبكر لتسوس الأسنان لدى الأطفال شهدت توزيع مجموعة من مستلزمات تنظيف بالأسنان، وعرض حصص توعوية وتوجيهية ارشادية تمحورت حول كيفية العناية بالأسنان والمحافظة على صحتها.

كما تضمن اليوم الصحي المفتوح حلقات توعوية وتثقيفية تطرقت لتأثير الشاشات الرقمية على التلاميذ، ودور الأولياء في الحدّ من هذه الظاهرة، ومراقبة استعمالاتها لدى أطفالهم، مع اقتراح جملة من الحلول والبدائل العملية للتقليص من انتشارها وتأثيرها على الصحة العامة للأطفال، الى جانب حصص حول التغذية المثالية من أجل صحة سليمة قدمها مختصون في التغذية، وعيادات في تقويم النطق انتهت بالتكفل بعديد الحالات للمتابعة الصحية وتوجيه بعضها الى العيادات المختصة.


