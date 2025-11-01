Babnet   Latest update 20:28 Tunis

تونس تعمل على تطوير قطاع المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية الذي سجلت صادراته نموا ملحوظا

Publié le Samedi 01 Novembre 2025
      
تسعى السلطات التونسية الى تطوير قطاع المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية الذي سجلت صادراته خلال سنة 2024 ارتفاعا بنسبة 6ر14 بالمائة  لتبلغ نحو  2ر9 مليار دينار وهو ما يمثّل حوالي 15 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية، ويعكس هذا النمو الدور المحوري لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تموقع تونس في الأسواق الدولية، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات.
 وتُعدّ إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية من أبرز الوجهات الرئيسية لمنتجات الفلاحة والصناعات الغذائية التونسيّة.


وتدعم السلطات صادرات هذا القطاع عبر مجموعة من الاجراءات وتكثيف التواجد في الأسواق العالمية وفي هذا الاطار، نظم مركز النهوض بالصادرات لقاء حول الأنشطة الترويجية والأسواق ذات الأولوية للقطاع، بمشاركة ممثلين عن الهياكل والمجامع المهنيّة وعدد من المؤسسات المصدّرة، إلى جانب ممثلين عن المركز الفني للتعبئة والتغليف  والمجمع المهني المشترك للمصبّرات الغذائية  والمجمع المهني لمنتجات الصيد البحري والشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن القطاع البنكي.


وشدّد المهنيّون بالمناسبة على ضرورة صياغة استراتيجية وطنية واضحة للحفاظ على الأسواق التقليدية وتنويع الوجهات التصديرية، إلى جانب تثمين المنتجات الفلاحية عبر دعم التصنيع والتحويل وإبراز خصوصية المنتوج التونسي في الأسواق العالمية، وتطوير سلاسل القيمة وإعداد استراتيجيات قطاعية متخصصة لكل منظومة إنتاج، وفق دار المصدر.
كما دعوا الى توجيه الدعم العمومي وفق خصوصيات كل منتوج، والتركيز على الأسواق ذات القدرة الشرائية العالية واستثمار ما تتميز به تونس من جودة ومطابقة للمعايير الدولية لتعزيز تنافسية المنتوج التونسي على المستوى العالمي.
  وقد تمّ خلال سنة 2025 تنفيذ البرنامج الترويجي الوطني لزيت الزيتون المعلّب، بالشراكة مع المركز الفني للتعبئة والتغليف وبالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، عبر التمثيليات الدبلوماسية بالخارج، حيث تمّ تنظيم أكثر من 25 نشاطا ترويجيا ساهم في تعزيز إشعاع الزيت التونسي المعلّب في الأسواق العالمية، وفق ما افاد به مدير عام دار المصدر، مراد بن حسين.
وخلال النقاش، تم التأكيد على أهميّة القطاع الفلاحي والصناعات الغذائيّة باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، لما يتميز به من تنوّع في سلاسل الإنتاج وقيمة مضافة عالية، حسب بلاغ مركز النهوض للصادرات.
 وفي هذا السياق، لفت المتدخلون إلى أنّ قطاع الصناعات الغذائية يعيش اليوم مرحلة نضال حقيقي للحفاظ على أسواقه التقليدية، في ظلّ منافسة دوليّة متصاعدة، مع السعي في الآن نفسه إلى استكشاف أسواق جديدة في إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا وأمريكا الشمالية، عبر تطوير استراتيجيات ترويجية مرنة تستجيب لمتطلبات كل سوق، وفق المصدر ذاته.


السبت 01 نوفمبر 2025 | 10 جمادى الأول 1447
Babnet
Latest update 20:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Babnet
