المنتخب التونسي لكرة اليد يتوّج بدورة الهاشمي رزق الله الدولية بفوزه على الكويت 33-21

توّج المنتخب التونسي لكرة اليد بلقب دورة الهاشمي رزق الله الدولية بعد فوزه، اليوم السبت، على المنتخب الكويتي بنتيجة 33-21 في اللقاء الختامي للبطولة التي أقيمت بقاعة قرمبالية.



وأنهى المنتخب التونسي الشوط الأول متقدماً بنتيجة 16-10، محافظاً على أفضليته حتى نهاية المباراة ليُتوج بلقب الدورة التي شارك فيها أربعة منتخبات.









واحتل المنتخب التونسي المرتبة الأولى بـ6 نقاط، متقدماً على الكويت التي جاءت ثانية بـ4 نقاط، وإيران الثالثة بنقطتين، فيما أنهت غينيا الدورة في المركز الرابع بدون نقاط.



نتائج المباريات والترتيب النهائي

السبت 1 نوفمبر 2025

تونس – الكويت 33 – 21



الجمعة 31 أكتوبر 2025

غينيا – إيران 19 – 27



الخميس 30 أكتوبر 2025

إيران – الكويت 20 – 21

تونس – غينيا 32 – 27



الأربعاء 29 أكتوبر 2025

الكويت – غينيا 31 – 28

تونس – إيران 30 – 26



الترتيب النهائي

| المنتخب | النقاط | المقابلات |

| ---------- | ------ | --------- |

| تونس | 6 | 3 |

| الكويت | 4 | 3 |

| إيران | 2 | 3 |

| غينيا | 0 | 3 |

