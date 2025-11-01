وزيرة الأسرة تسدي تعليمات بدعم المجمع التنموي النسائي " خيرات الشهدة" ببلطة بوعوان بجندوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66cf2a5b634d61.34141132_qgnmhpolkiejf.jpg width=100 align=left border=0>

أسدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،أسماء الجابري، صباح السبت، في إطار زيارة عمل تؤدّيها إلى ولاية جندوبة، شملت المجمع التنموي النسائي "خيرات الشهدة" بمعتمدية بلطة بوعوان، تعليماتها بالشروع في دراسة سبل دعم المجمع في أفضل الآجال بمعدّات إنتاج لمزيد تطوير قدرته على الاستجابة لحاجيات السوق ورفع نسق الإنتاج.



كما أمرت الجابري، حسب بلاغ صادر اليوم عن الوزارة، بدعم فرص تسويق منتجات المجمع لا سيما في إطار اتفاقية التعاون بين الوزارة والمساحات التجارية الكبر ى وعبر منصة تسويق المنتوجات النسائية الجاري إنجازها، وإسناد جهود نساء المجمع وتأطيرهن لمساعدتهن على الانتقال الى شركة أهلية.









وأكدت بالمناسبة حرص مؤسسات الدولة على النهوض بتدخلات برامج الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات في الوسط الرّيفي والمناطق ذات الأولويّة، مثنية على جهود المنخرطات في المجمع وحرصهن على الارتقاء بقدراتهن والتحسين المتواصل لتنوع وجودة المنتوجات.



وأتاحت زيارة الوزيرة المجمع التنموي " خيرات الشهدة"، بحضور والي جندوبة الطيب الدريدي، معاينة سلسلة الإنتاج والتحويل وتعليب وحفظ وتخزين المواد الأولية والمنتوجات، والتعرّف على مسارات تسويق إنتاجات 25 منخرطة بالمجمع وسبل مزيد تطويرها.



كما اطّلعت على باقة من منتوجات المجمع ذات الجودة في مجالات العولة الغذائية التقليدية وتعليب زيت الزيتون وعسل النحل والمصبرات الغذائية وتقطير الزيوت النباتية وتجفيف الأعشاب النباتية وغيرها من الاختصاصات الفلاحيّة والمنتوجات ذات المنشأ.

