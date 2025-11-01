Babnet   Latest update 14:07 Tunis

البنك المركزي: استقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 7،49 بالمائة خلال أكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 12:42
      
استقرّ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7،49 بالمائة، خلال أكتوبر 2025، للشهر الثاني على التوالي، وفق معطيات البنك المركزي التونسي.

قبل ذلك سجل المعدل ذاته استقرارا عند مستوى 7،50 بالمائة، خلال خمسة أشهر متتالية، وتعلّق الأمر بأشهر أفريل وماي وجوان وجويلية وأوت 2025.


