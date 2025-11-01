البنك المركزي: استقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 7،49 بالمائة خلال أكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg width=100 align=left border=0>

استقرّ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7،49 بالمائة، خلال أكتوبر 2025، للشهر الثاني على التوالي، وفق معطيات البنك المركزي التونسي.



قبل ذلك سجل المعدل ذاته استقرارا عند مستوى 7،50 بالمائة، خلال خمسة أشهر متتالية، وتعلّق الأمر بأشهر أفريل وماي وجوان وجويلية وأوت 2025.