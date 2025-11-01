البنك المركزي: استقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 7،49 بالمائة خلال أكتوبر 2025

السبت 01 نوفمبر 2025 | 10 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:24
15:00
12:10
06:43
05:15
الرطــوبة:
% 50
26°
26°
الــرياح:
3.09 كم/س
16°
تونس
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
26°-16
27°-17
23°-17
22°-15
22°-14
- Avoirs en devises
24513,5
(31/10)
- Jours d'importation
105
- 1 € = 3,41337 DT 1$ =2,93592 DT
- Solde Compte du Trésor (31/10) 1102,0 MDT
