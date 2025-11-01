Babnet   Latest update 14:07 Tunis

الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري يحتفل بأسبوع الرضاعة الطبيعية من 1 الى 7 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6356d205137406.50381261_gohmnqiepjlkf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 14:05 قراءة: 1 د, 8 ث
      
يحتفل الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري بتونس، بأسبوع الرضاعة الطبيعية، من غرة نوفمبر الى 7 نوفمبر 2025 وذلك تحت شعار ' مع بعضنا ...نشجع الرضاعة الطبيعية ".

وأكد الديوان، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك' ، أن الرضاعة الطبيعية تحمي الطفل من الامراض وتقوي علاقاته بأمه وتوفر له أفضل بداية في الحياة .



ودعا الديوان، الامهات والعائلات ومهنيي الصحة الى دعم الرضاعة الطبيعية على الاقل خلال الستة أشهر الاولى من عمر الطفل ثم مواصلتها
مع الاكل التكميلي حتى سنتين أوأكثر وذلك من أجل بناء جيل صحي قوي وآمن .

وتحتفل تونس خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، تحت شعار: “يا أمي حليبك ما يتقدرش بكنوز يحمي بيئتنا ويحمينا الزوز، ويتم التركيز هذه السنة على الجانب البيئي للرضاعة الطبيعية

يشمل برنامج إدارة الرعاية الصحية الأساسية التابعة لوزارة الصحة بهذه المناسبة، تنظيم يوم تكويني علمي يوم 3 نوفمبر بكلية العلوم بتونس والمعهد العالي للبيوتكنولوجيا والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت لفائدة طلبة الدكتوراه حول موضوع "الرضاعة الطبيعية مبادرة بيولوجية صديقة للبيئة"”

كما ستلتئم أيام علمية يوم 4 نوفمبر 2025 بمعهد التغذية والتقنيات الغذائية لفائدة المتربصين في الطب والإطار شبه الطبي حول موضوع "النهوض بالرضاعة الطبيعية" ويوم 5 نوفمبر بالمدرسة الوطنية لعلوم التمريض بتونس حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة عند الطفل و6 نوفمبر بكلية الطب بتونس حول المحور الرئيسي لأسبوع الرضاعة الطبيعية لسنة 2025 وهو "الرضاعة الطبيعية والبيئة" وذلك بحضور جميع الأطراف المتدخلة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317665


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 01 نوفمبر 2025 | 10 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:24
15:00
12:10
06:43
05:15
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-16
27°-17
23°-17
22°-15
22°-14
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    