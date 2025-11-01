الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري يحتفل بأسبوع الرضاعة الطبيعية من 1 الى 7 نوفمبر 2025

يحتفل الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري بتونس، بأسبوع الرضاعة الطبيعية، من غرة نوفمبر الى 7 نوفمبر 2025 وذلك تحت شعار ' مع بعضنا ...نشجع الرضاعة الطبيعية ".



وأكد الديوان، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك' ، أن الرضاعة الطبيعية تحمي الطفل من الامراض وتقوي علاقاته بأمه وتوفر له أفضل بداية في الحياة .



ودعا الديوان، الامهات والعائلات ومهنيي الصحة الى دعم الرضاعة الطبيعية على الاقل خلال الستة أشهر الاولى من عمر الطفل ثم مواصلتهامع الاكل التكميلي حتى سنتين أوأكثر وذلك من أجل بناء جيل صحي قوي وآمن .وتحتفل تونس خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، تحت شعار: “يا أمي حليبك ما يتقدرش بكنوز يحمي بيئتنا ويحمينا الزوز، ويتم التركيز هذه السنة على الجانب البيئي للرضاعة الطبيعيةيشمل برنامج إدارة الرعاية الصحية الأساسية التابعة لوزارة الصحة بهذه المناسبة، تنظيم يوم تكويني علمي يوم 3 نوفمبر بكلية العلوم بتونس والمعهد العالي للبيوتكنولوجيا والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت لفائدة طلبة الدكتوراه حول موضوع "الرضاعة الطبيعية مبادرة بيولوجية صديقة للبيئة"”كما ستلتئم أيام علمية يوم 4 نوفمبر 2025 بمعهد التغذية والتقنيات الغذائية لفائدة المتربصين في الطب والإطار شبه الطبي حول موضوع "النهوض بالرضاعة الطبيعية" ويوم 5 نوفمبر بالمدرسة الوطنية لعلوم التمريض بتونس حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة عند الطفل و6 نوفمبر بكلية الطب بتونس حول المحور الرئيسي لأسبوع الرضاعة الطبيعية لسنة 2025 وهو "الرضاعة الطبيعية والبيئة" وذلك بحضور جميع الأطراف المتدخلة.