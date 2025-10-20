لجنة تنظيم معرض ليبيا الثامن للإنشاءات تدعو الشركات التونسية للمشاركة في هذا الحدث العقاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f60b4389b585.40435106_jopkfhlmgeniq.jpg width=100 align=left border=0>

تدعو، لجنة تنظيم معرض ليبيا الثامن للإنشاءات، الشركات التونسية إلى المشاركة في هذه الدورة التي ستنعقد، من 13 إلى 16 ديسمبر المقبل، على أرض معرض مصراته الدولي.



وأكدت في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أهمية مشاركة الشركات التونسية في مجال البناء والتعمير خاصة في اختصاصات الاستشارات الكهربائية والميكانيكية وأنظمة ومعدات الكهرباء والكوابل وأكسسوارات وأنظمة التكييف المركزي.









كما تطلب لجنة تنظيم المعرض تواجد الشركات التونسية المتخصصة في تقنيات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.



وبينت أن هذا الحدث يعتبر منصة مثالية لتعزيز التعاون التجاري وبناء شراكات استراتيجية في قطاع الإنشاءات في كلا البلدين.



ويعد هذا المعرض فرصة فريدة لعرض أحدث الابتكارت وأحدث التقنيات في مجال الإنشاءات والبناء والمقاولات لعقد الشراكات مع الشركات الليبية المشاركة والزائرة للمعرض والتواصل مع أصحاب القرار في أجهزة الدولة التنفيذية المسؤولة عن مشاريع التنمية في ليبيا.



وجددت لجنة تنظيم المعرض دعوة الشركات التونسية للمشاركة وحضور هذا الحدث لتعزيز مركزها في السوق الليبية وتوسيع آفاق أعمالها.

