Babnet   Latest update 14:19 Tunis

لجنة تنظيم معرض ليبيا الثامن للإنشاءات تدعو الشركات التونسية للمشاركة في هذا الحدث العقاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f60b4389b585.40435106_jopkfhlmgeniq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Octobre 2025 - 13:41 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تدعو، لجنة تنظيم معرض ليبيا الثامن للإنشاءات، الشركات التونسية إلى المشاركة في هذه الدورة التي ستنعقد، من 13 إلى 16 ديسمبر المقبل، على أرض معرض مصراته الدولي.

وأكدت في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أهمية مشاركة الشركات التونسية في مجال البناء والتعمير خاصة في اختصاصات الاستشارات الكهربائية والميكانيكية وأنظمة ومعدات الكهرباء والكوابل وأكسسوارات وأنظمة التكييف المركزي.



كما تطلب لجنة تنظيم المعرض تواجد الشركات التونسية المتخصصة في تقنيات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وبينت أن هذا الحدث يعتبر منصة مثالية لتعزيز التعاون التجاري وبناء شراكات استراتيجية في قطاع الإنشاءات في كلا البلدين.

ويعد هذا المعرض فرصة فريدة لعرض أحدث الابتكارت وأحدث التقنيات في مجال الإنشاءات والبناء والمقاولات لعقد الشراكات مع الشركات الليبية المشاركة والزائرة للمعرض والتواصل مع أصحاب القرار في أجهزة الدولة التنفيذية المسؤولة عن مشاريع التنمية في ليبيا.

وجددت لجنة تنظيم المعرض دعوة الشركات التونسية للمشاركة وحضور هذا الحدث لتعزيز مركزها في السوق الليبية وتوسيع آفاق أعمالها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316952


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 أوكتوبر 2025 | 28 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:38
15:11
12:11
06:31
05:05
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-18
29°-20
28°-21
29°-20
33°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   938,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    