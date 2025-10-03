بن عروس : حجز 15 طائرا من طيور الحجل البري تم صيدهم بطريقة غير قانونية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e0247e35b7b6.72487362_fpjimqoegklhn.jpg width=100 align=left border=0>

تمكنت فرقة الصيد البري بولاية ببن عروس بالتعاون مع فرقة الأبحاث مساء أمس الخميس من حجز 15 طائرا من طيور الحجل البري كانت متواجدة داخل أقفاص في منزل على ملك أحد المواطنين بجهة بومهل كان ينوي التفريط فيها بالبيع.

ووفق بلاغ صادرعن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة فقد تم حجز ومصادرة وتامين الطيور بالتنسيق مع الإدارة العامة للغابات والشروع في إتمام الإجراءات القانونية المترتبة ضد المخالف على أن يتم إطلاق طيور الحجل المحجوزة داخل موطنها الأصلي بغابات ولاية بن عروس.

وأعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وفق قرار وزاري نشر بالرائد الرسمي بتاريخ 27 أوت 2025 عن موعد فتح موسم الصيد البري 2025-2026 بداية من 5 أكتوبر المقبل بالنسبة لبعض الأنواع واماكن الصيد والتي تشمل المصيد الصغير المتعلق بصيد الارانب البرية والحجل والسمانة القارة والحمام الازرق والقطا الحر (الكدرة ) .

