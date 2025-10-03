Babnet   Latest update 21:38 Tunis

بن عروس : حجز 15 طائرا من طيور الحجل البري تم صيدهم بطريقة غير قانونية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e0247e35b7b6.72487362_fpjimqoegklhn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 20:50 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تمكنت فرقة الصيد البري بولاية ببن عروس بالتعاون مع فرقة الأبحاث مساء أمس الخميس من حجز 15 طائرا من طيور الحجل البري كانت متواجدة داخل أقفاص في منزل على ملك أحد المواطنين بجهة بومهل  كان ينوي التفريط فيها بالبيع.
ووفق بلاغ صادرعن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة فقد تم حجز ومصادرة وتامين الطيور بالتنسيق مع الإدارة العامة للغابات والشروع في إتمام الإجراءات القانونية المترتبة ضد المخالف على أن يتم إطلاق طيور الحجل المحجوزة داخل موطنها الأصلي بغابات ولاية بن عروس.
وأعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وفق قرار وزاري نشر بالرائد الرسمي بتاريخ 27 أوت 2025  عن موعد فتح موسم الصيد البري 2025-2026 بداية من 5 أكتوبر المقبل بالنسبة لبعض الأنواع واماكن الصيد والتي تشمل المصيد الصغير المتعلق بصيد الارانب البرية  والحجل والسمانة القارة  والحمام الازرق والقطا الحر (الكدرة ) .

كما يشمل نفس الموعد انطلاق موسم المصيد الكبير المتعلق بصيد الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الافريقي على أن ينتهي موسم صيد الأنواع الاولى يوم 7 ديسمبر المقبل والمصيد الكبير يوم 1 فيفري من السنة المقبلة وذلك حفاظا على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي.

 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315972


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 03 أوكتوبر 2025 | 11 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet23°
19° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
25°-18
30°-19
25°-20
25°-18
  • Avoirs en devises
    24221,0

  • (03/10)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42016 DT        1$ =2,91120 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/10)   1061,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    