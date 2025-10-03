كمال دقيش : "معضلة العنف الرياضي لا تتم معالجتها بالتشاريع والردع، بل عبر تربية الناشئة على المبادئ الأولمبية "

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62160d9d791c41.89592524_kpojfghqenilm.jpg width=100 align=left border=0>

إعتبر الأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، كمال دقيش، أن "معضلة العنف في الملاعب لا تهم المجال الرياضي فحسب، بل تطال كافة المسائل المجتمعية في تونس، ومعالجتها لا يكون بالتشاريع والردع، بل عبر تربية الناشئة على المبادئ الأولمبية ".

وأوضح في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال إشرافه على يوم دراسي، إنتظم اليوم الجمعة في صفاقس، حول "التشريع الرياضي، قراءة في مشاريع القوانين الجديدة "، أن "المبادئ الأولمبية ليست مبادئ رياضية فحسب بل، تساعد الطفل على كيفية التعامل مع الآخر بصفة عامة، وفي حياته الدراسية، والمهنية، والرياضة التي يمارسها، وكيفية التعامل في الملاعب، وتقبله للخسارة والربح على حد السواء".