"التحكيم الرياضي وصلاحيات سلطة الاشراف في علاقة بالجامعات وراء تأخر قانون الهياكل الرياضية" (رئيس الأكاديمية التونسية للقانون الرياضي)
رجح المحامي لدى محكمة التعقيب بتونس، ورئيس الأكاديمية التونسية للقانون الرياضي، معطي الدخلي، أن تأخر صدور مشروع قانون الهياكل الرياضية يعود إلى سببين رئيسيين يتعلق الاول بمسألة التحكيم الرياضي وتحديد الصيغة القانونية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بين اعتمادها كجمعية أو مؤسسة عمومية أو هيكلا تابعا لوزارة الشباب والرياضة والثاني بتطبيق الفصل 21 من قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995 الذي يمنح وزير الشباب والرياضة صلاحية حل مكاتب الجامعات الرياضية وتعليق نشاطها بصفة مؤقتة أو نهائية وتجميد نشاط رئيس الجامعة دون الحاجة إلى تقديم تعليل.
وذكر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال يوم دراسي إنتظم اليوم الجمعة في صفاقس حول "التشريع الرياضي، أنه "منذ سنة 2008، تتم المطالبة بتنقيح التشريعات والقوانين الرياضية سيما منها قانون 104 لسنة 1994 والقانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995"، معربا عن أمله في "صدور مشروع قانون الهياكل الرياضية في القريب العاجل من أجل مزيد تنظيم الرياضة في تونس حتى تكون في وضع صحي".
وفي سياق متصل، إعتبر معطى الدخلي أن "القطاع الرياضي قاطرة إقتصادية فعلية للدولة التونسية من شأنه جلب إستثمارات كبيرة للدولة غير أن المداخيل الجبائية المتأتية من الرياضة حاليا تكاد تكون منعدمة وذلك بسبب تغول الجمعيات والهياكل الرياضية التي لا تساهم في الضمان الاجتماعي ".
ومن جهته، أفاد الأستاذ المساعد بمعهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس، نادر الزغل، أن "مشروع تنقيح قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995 الذي طالب به أهل المهنة منذ سنة 2022 من قبل لجنة تابعة لوزارة الشباب والرياضة وتبناه مجلس نواب الشعب يتنزل في إطار غياب إستقلالية الهيئات التحكيمية عن الهياكل الرياضية والمطالبة بتدعيم الشفافية والمساءلة اضافة الى النزاعات الرياضية التي تتدخل فيها هيئات التحكيم والمحكمة الإدارية التي تعتبر أن الهياكل الرياضية ذوات إدارية قراراتها إدارية في حين أنها ذوات خاصة وجمعيات خاضعة لقوانين خاصة ".
وأكد على أن "مشروع تنقيح قانون الهياكل الرياضية من شأنه تكريس إستقلالية الهيئات التحكيمية عن الهياكل الرياضية التي تعد غالبا طرفا في النزاع وتكريس الشفافية والحوكمة والمساءلة وإخراج النزاعات الرياضية عن دائرة أنظار المحكمة الإدارية".
وأرجع تأخر صدور قانون الهياكل الرياضية إلى "أولويات الدولة وتعاقب الوزراء على رأس سلطة الإشراف" معربا عن أمله في صدور القانون في القريب العاجل بإعتبار أن الرياضة قاطرة إقتصادية تهم عديد الأطراف والقطاعات "، بحسب تقديره.
وتمحور النقاش في هذا اليوم الدراسي حول "التشريع الرياضي، قراءة في مشاريع القوانين الجديدة " حول التفاوت بين الجهات في المجال الرياضي وعديد المجالات الأخرى، والإستقلالية ببن الهياكل الرياضية وسلطة الإشراف، والركائز الأساسية للحكومة، وإتخاذ القرارات، والعلاقة الجادة والمسؤولة بين سلطة الإشراف والهياكل الرياضية، وفقدان الثقة في العدالة الرياضية، والإستقلالية بين سلطة الإشراف والجامعات.
