"التحكيم الرياضي وصلاحيات سلطة الاشراف في علاقة بالجامعات وراء تأخر قانون الهياكل الرياضية" (رئيس الأكاديمية التونسية للقانون الرياضي)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e00fd09dc421.59653878_kiemhljqpnofg.jpg width=100 align=left border=0>

رجح المحامي لدى محكمة التعقيب بتونس، ورئيس الأكاديمية التونسية للقانون الرياضي، معطي الدخلي، أن تأخر صدور مشروع قانون الهياكل الرياضية يعود إلى سببين رئيسيين يتعلق الاول بمسألة التحكيم الرياضي وتحديد الصيغة القانونية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بين اعتمادها كجمعية أو مؤسسة عمومية أو هيكلا تابعا لوزارة الشباب والرياضة والثاني بتطبيق الفصل 21 من قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995 الذي يمنح وزير الشباب والرياضة صلاحية حل مكاتب الجامعات الرياضية وتعليق نشاطها بصفة مؤقتة أو نهائية وتجميد نشاط رئيس الجامعة دون الحاجة إلى تقديم تعليل.



وذكر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال يوم دراسي إنتظم اليوم الجمعة في صفاقس حول "التشريع الرياضي، أنه "منذ سنة 2008، تتم المطالبة بتنقيح التشريعات والقوانين الرياضية سيما منها قانون 104 لسنة 1994 والقانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995"، معربا عن أمله في "صدور مشروع قانون الهياكل الرياضية في القريب العاجل من أجل مزيد تنظيم الرياضة في تونس حتى تكون في وضع صحي".

