بورصة تونس تنهي معاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 1 بالمائة

لازم الأداء السلبي بورصة تونس خلال الأسبوع (من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2025)، متأثرا في ذلك، بالتوجّه السلبي لأغلب المؤشرات القطاعية، وفقد توننداكس 1 بالمائة، وأدرك مستوى 12288 نقطة. ولا زال تطوّر الأداء السنوي للمؤشر المرجعي للسوق منذ بداية سنة 2025، إيجابيا في حدود 24،2 بالمائة، وفق شركة الوساطة بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".



وكان حجم المعاملات خلال الأسبوع، الممتد من 29 سبتمبر الى 3 أكتوبر2025 ، هزيلا، إذ لم يتخط عتبة 24،1 مليون دينار، بمعدل يومي ناهز 4،8 مليون دينار. وتمّ خلال الأسبوع تبادل كتلة من أسهم شركة صنع المشروبات بتونس، بقيمة 2،6 مليون دينار.

