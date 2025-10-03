Babnet   Latest update 19:59 Tunis

بورصة تونس تنهي معاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 1 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 19:20
      
لازم الأداء السلبي بورصة تونس خلال الأسبوع (من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2025)، متأثرا في ذلك، بالتوجّه السلبي لأغلب المؤشرات القطاعية، وفقد توننداكس 1 بالمائة، وأدرك مستوى 12288 نقطة. ولا زال تطوّر الأداء السنوي للمؤشر المرجعي للسوق منذ بداية سنة 2025، إيجابيا في حدود 24،2 بالمائة، وفق شركة الوساطة بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".

وكان حجم المعاملات خلال الأسبوع، الممتد من 29 سبتمبر الى 3 أكتوبر2025 ، هزيلا، إذ لم يتخط عتبة 24،1 مليون دينار، بمعدل يومي ناهز 4،8 مليون دينار. وتمّ خلال الأسبوع تبادل كتلة من أسهم شركة صنع المشروبات بتونس، بقيمة 2،6 مليون دينار.



وعاد افضل اداء خلال الاسبوع، الى سهم الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية، وزاد سعره، بنسبة 18،2 بالمائة، وبلغ مستوى 3،700 دينار، دون ان يستقطب أي مبادلات.

وتطوّر سعر سهم شركة الاستثمار توننفاست على مدار الأسبوع، بنسبة 4،6 بالمائة، وبلغ مستوى 10،170 دينار، فيما قدرت المعاملات على السهم لكامل الأسبوع ب29 ألف دينار.

في المقابل، شمل التراجع سهم سانيماد، الذي فقد 15،2 بالمائة من قيمته، مدركا سعره مستوى 0،670 دينار، دون تسجيل اي مبادلات.

وتراجع، أيضا، سهم تأمينات البنك الوطني الفلاحي، بنسبة 7،5 بالمائة، الذّي أنهى الأسبوع عند سعر 3،100 دينار، مراكما معاملات في حدود 135 ألف دينار.

وتميز سهم شركة صنع المشروبات في تونس، بأدائه هذا الاسبوع ، واستأثر بمعاملات بقيمة 6 ملايين دينار، واختتم الأسبوع عند سعر 12،840 دينار.


الجمعة 03 أوكتوبر 2025 | 11 ربيع الثاني 1447
