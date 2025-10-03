البرلمان يدين اعتداء الكيان على سفن أسطول الصمود واعتقال المشاركين فيه

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/653689b9322d93.40791701_nhlfpjekomqig.jpg width=100 align=left border=0>

ندّد مجلس نواب الشعب، في بيان له اليوم الجمعة، "بالاعتداء السّافر للكيان الصهيوني على سفن أسطول الصمود العالمي والمغاربي في المياه الدولية"، والذي كان في مهمة إنسانية وسلمية لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.



كما أدان البرلمان، تعمد الكيان الصهيوني اعتقال المئات من المشاركين من تونس ومن جنسيات مختلفة، ومن ضمنهم عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات النائب محمد علي، معبرا عن استنكاره لهذه الاعتداءات التي دأب عليها الكيان الغاصب، في تحدّ صارخ للمجتمع الدولي واستهانة بكل القوانين والمواثيق الدولية.

