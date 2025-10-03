Babnet   Latest update 07:48 Tunis

بنزرت: غلق الحركة المرورية والبحرية بالجسر المتحرك بصفة متقطعة بداية من اليوم الجمعة إلى صباح السبت

أفادت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ببنزرت في بلاغ لها ، انها تعتزم غلق الحركة المرورية والبحرية  بالجسر المتحرك ببنزرت، بصورة متقطعة، اليوم  الجمعة بداية من منتصف الليل , وإلى حدود الساعة الرابعة من صباح  السبت 4 اكتوبر ,وذلك في أربع مناسبات ، بمعدل 15دقيقة فقط  في كل مرة.

وأوضحت أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار برامج الصيانة والمتابعة الدورية للصفيحة المعدنية للجسر المتحرك ببنزرت، سيتخذ من اجل تمكين مكتب الدراسات المكلف باجراء المعاينات اللازمة للقيام لاحقا بأشغال إعادة تبليط الصفيحة المعدنية  للجسر المتحرك .

 ودعت ذات  المصالح الجميع  لاخذ الاحتياطات اللازمة الكفيلة بمساعدتها على القيام بهذه المهمة في احسن الظروف والتقيد بتوجيهات وتعليمات مصالح المرور .

*طارق الجبار
 


