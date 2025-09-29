بطولة العالم لبارا ألعاب القوى: تأهل ياسين الغربي لنهائي سباق 400م لفئة تي 54

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d76b9cd8c8d1.97351039_hoqgeflmiknpj.jpg width=100 align=left border=0>

ضمن التونسي ياسين الغربي تأهله لنهائي سباق 400م لفئة تي 54 ضمن بطولة العالم لبارا ألعاب القوى المقامة في العاصمة الهندية نيودلهي.

وجاء ذلك بعدما نجح في احتلال المركز الثاني في التصفية الثالثة مسجلا أفضل رقم شخصي له لسنة 2025 بتوقيت 45.59 ثانية.

ويقام الدور النهائي لسباق 400م لفئة تي 54 غدا الثلاثاء انطلاقًا من الساعة 06:45 بتوقيت تونس.