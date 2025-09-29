قبلى: تواصل اشكالية البئر الجوفية الحارة بواحة راس العين فى انتظار مشاركة احدى المقاولات في طلب عروض انجاز المشروع

(وات/مكتب قبلي-حمد التايب) - تتواصل منذ سنة 2018 اشكالية البئر الجوفية الحارة براس العين بقبلي المدينة التي تملحت مياهها وتوقف دفقها جراء اهتراء انابيب اكسائها، الامر الذي اضر باصحاب المقاسم الفلاحية ومشاريع البيوت المحمية التي كانت تسقى من هذه البئر.



واوضح عدد من فلاحي البيوت المحمية بواحة راس العين على غرار عبد المجيد بن سالم واحمد المنتصر صباح اليوم الاثنين لصحفي "وات" ان هذه البئر الجوفية الحارة شهدت في مرحلة اولى ارتفاعا كبيرا في نسبة ملوحة مياهها الى درجة انها باتت غير صالحة لري الزراعات او اشجار النخيل، وهو ما دفع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الى اغلاقها في انتظار انجاز تدخل لصيانتها ، الا انه تم التفطن عند اعادة فتحها مجددا الى انها قد توقفت عن الدفق جراء اهتراء انابيب اكسائها وتسرب المياه في التربة دون الوصول الى راس البئر او ما اسماه الفلاحون "تغور البئر" من الاسفل، وهو ما يضاعف من مخاطرها على الطبقة المائية بالجهة.



واشار الفلاحون الى ان الاشكالية التي شهدتها هذه البئر، ادت الى قطع ارزاقهم باعتبار ان غالبية المستفيدين من مشاريع البيوت المحمية هم من الحالات الاجتماعية التي كانت هذه المشاريع تمثل مورد رزفهم الوحيد لاكثر من 30 سنة، مما اضطر العديد منهم الى بيع هياكل بيوتهم المحمية لتامين حاجيات عائلاتهم نظرا لتقدمهم في السن وعجزهم عن العمل في مجال اخر، مؤكدين ان توقف دفق هذه البئر ادى ايضا الى تضرر اشجار النخيل بثلاث جمعيات مائية كانت تستغلها ايضا في عملية ري المقاسم الفلاحيةوفي ذات الاطار، اكد الفلاحون انه تمت سنة 2022 برمجة انجاز تدخل لصدم هذه البئر في انتظار الشروع في حفر بئر تعويضية بالمنطقة، الا انه وبعد انجاز منصة الحفر وانتصاب الحفارة توقفت الاشغال دون ايضاح اسباب ذلك ودون اتمام اشغال الصدم او الشروع في حفر البئر التعويضية، داعين السلط الجهوية والمركزية ومصالح وزارة الفلاحة الى الاسراع بايجاد حل لهذه الاشكالية حتى تتسنى لهم العودة الى مشاريعهم واستئناف الانتاج الذي كان يغذي السوق الداخلية بالكثير من المنتوجات كالطماطم والخيار والفقوس والبطيخ الى جانب منتوج الواحة من دقلة النور.وفي رده على هذه الاشكالية، اوضح رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية سفيان العيادي لصحفي "وات" ان البئر الجيوحرارية العميقة بواحة راس العين المعروفة ببئر CI10 خرجت عن الخدمة سنة 2017 بعد ارتفاع ملوحتها وتدني منسوب مياهها ، وهو ما دفع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية سنة 2018 للاعلان عن طلب عروض لتعويض هذه البئر لاكثر من مرة، ليتم سنة 2023 اسناد الصفقة لشركة رومانية، الا انه وبعد انطلاق الاشغال تم ايقافها نظرا لعدم احترام الشركة لبنود الصفقة التي تم فسخها والاعلان عن طلب عروض للمرة الثانية الا ان هذا الطلب ظل غير مثمر ليتكرر طلب العروض سنة 2025 ولم تسجل مرة اخرى اية مشاركة في هذا الطلبواشار العيادي الى ان الاشكال المتعلق بهذه البئر يتمثل في كونها بئر عميقة جدا تصل الى 2600 متر، مما يحول دون مشاركة الشركات المنتصبة حاليا بالبلاد التونسية والمتحصلة على كراسات شروط الحفر في انجازها نظرا لعدم توفر الات حفر قادرة على بلوغ هذا العمق.وبين ان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، قامت بمراسلة سلطة الاشراف مع عقد عدة جلسات في هذا الغرض اخرها الجلسة التي عقدت عند زيارة كاتب الدولة للمياه للجهة في شهر جويلية الماضي، حيث تم استعراض المشكل من جديد باعتبار ان واحة قبلي تعتبر من اهم الواحات بالجهة وتمتد على مساحة كبيرة وباتت في وضعية صعبة نظرا لكونها تعاني العطش وقد تم التاكيد على مواصلة الاعلان على طلبات العروض الدولية على امل مشاركة احدى المقاولات في انجاز هذا المشروع مع القيام بالتوازي مع هذا التوجه بدراسة احداث هذه البئر في اطار مشاريع سيتم انجازها من قبل شركات ستنتصب مستقبلا بالبلاد التونسية في اطار مشروع البنك الاوروبي للتنمية والتعمير "بيرد" الذي يشمل 4 ولايات منها ولاية قبلي التي ستتمتع بالنصيب الاكبر من عمليات الحفر، مشيرا الى انه سيتم الاعلان على طلب عروض للمرة السابعة لحفر هذه البئر في انتظار توفر او انتصاب الات حفر قادرة على بلوغ هذا العمق.وبخصوص وضعية الواحة حاليا، اكد المصدر ذاته انها تتزود ببعض الموارد القليلة من المياه التي لا تكفي لريها، مشيرا الى ان المندوبية قد برمجت انجاز تدخل خلال المدة القليلة القادمة على بئر باردة قليلة العمق "100 متر" بمشروع البيوت المحمية لتعزيز هذه الموارد في انتظار ايجاد حل لانجاز البئر الجوفية الحارة.