دعوة لاقتراح مشاريع بحث عابرة للحدود حول " الماء والصحّة"

Publié le Vendredi 26 Septembre 2025
      
أطلقت الشراكة الأوروبية "الماء من أجل الجميع 2025 water for All " " دعوة جديدة لقبول مقترحات البحوث العابرة للحدود المشتركة حول " الماء والصحّة"، ليتواصل قبول المقترحات الأولية إلى غاية 13 نوفمبر المقبل، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي على شبكة الأنترنات.

وتدعم هذه الفرصة مشاريع البحث والابتكار الرامية لتطوير الأمن المائي على المدى الطويل والمتعلّقة على الأقل بأحد المحاور التالية: "الملوّثات المنقولة بالمياه والمخاطر الصحيّة: الحدوث والسلوك والتفاعلات والضعف"، و" أدوات وتقنيات مبتكرة لمراقبة جودة المياه والتعرّض لها" و " معالجة المياه والتخفيف من التعرّض " و" الحوكمة والابتكار الاجتماعي والاقتصادي وتكامل سياسات المياه والصحّة"



ويشترط في المقترحات أن تثبت إلماما بالتشريعات والإطار السياسي المحلي والدولي.


Babnet #1 in its Category in Tunisia
