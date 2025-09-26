Babnet   Latest update 11:46 Tunis

قبلي: انطلاق تنفيذ البرنامج الخصوصي لتعديل التزويد والاسعار بلحوم الدواجن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ba3fb064b212.41701092_enphofglqjikm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 11:32
      
انطلق، صباح اليوم الجمعة، بفضاء السوق البلدي نهج النصر بقبلي المدينة، تنفيذ البرنامج الخصوصي لتعديل التزويد والاسعار بلحوم الدواجن عبر توفير كميات من الدجاج الجاهز للطبخ باسعار نفاضلية، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات عزوز صالح
واوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" ان هذا البرنامج يشمل عرض الدجاج الجاهز للطبخ بسعر 8000 مليم للقطعة الواحدة، والتي يتراوح وزنها بين 1ر1 كغ و2ر1 كغ، مشيرا الى ان هذه العملية ستتواصل في اطار برنامج منظم مع المصالح المركزية للوزارة، ومعبرا عن امله في ان يتنوع هذا العرض مستقبلا ليشمل بعض المواد الاخرى على غرار الاسكالوب باسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمواطن
كما بين من ناحية اخرى، ان مصالح الادارة الجهوية للتجارة ستواصل الاشراف على البرنامج الشهري لتوزيع المواد الاساسية والمدعمة والحساسة وكثيرة الاستهلاك، بغاية دعم التزويد ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن، حيث سيتم بالتنسيق مع المصالح المركزية والجهوية للديوان التونسي للتجارة توفير كمية من المواد المدعمة ووضعها على ذمة المواطنين يومي 29 و30 سبتمبر الجاري بفضاء سوق نهج النصر وتشمل هذه المواد 1 طن من مادة السكر المدعم الى جانب كميات من الشاي الاحمر و300 كلغ من مادة القهوة العائلية المدعمة الى جانب توزيع 1 طن من مادة الفرينة الرفيعة و30 الف بيضة بسعر تفاضلي يقدر بـ 7800 مليم للعلبة، علاوة عن كميات من الدجاج الجاهز للطبخ بسعر 8000 مليم للقطعة الواحدة.


