وزير الخارجية يؤكد التزام تونس المتواصل بالمساهمة الفاعلة في عمليات حفظ السلام الأممية

على هامش أشغال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي امس الخميس في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة

وأكد في كلمة ألقاها بالمناسبة ،على أهمية تعزيز التماسك الاجتماعي والحوكمة الشاملة كشرط أساسي لرفع قدرة المجتمعات على الصمود وإرساء أسس سلم عادل ومستدام

كما شدد الوزير على مركزية حماية المدنيين في عمليات السلام، مبرزاً النتائج التي توصل إليها المؤتمر الدولي الذي استضافته تونس في شهر جويلية 2025 حول "دور القوات المسلحة في حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام"

