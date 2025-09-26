Babnet   Latest update 07:21 Tunis

وزير الخارجية يؤكد التزام تونس المتواصل بالمساهمة الفاعلة في عمليات حفظ السلام الأممية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d630544b6ac6.01082026_eloigqnkpjfmh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 06:17 قراءة: 0 د, 35 ث
      
على هامش أشغال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي امس الخميس في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة
وأكد في كلمة ألقاها بالمناسبة ،على أهمية تعزيز التماسك الاجتماعي والحوكمة الشاملة كشرط أساسي لرفع قدرة المجتمعات على الصمود وإرساء أسس سلم عادل ومستدام
كما شدد الوزير على مركزية حماية المدنيين في عمليات السلام، مبرزاً النتائج التي توصل إليها المؤتمر الدولي الذي استضافته تونس في شهر جويلية 2025 حول "دور القوات المسلحة في حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام"

وأكد التزام تونس المتواصل بالمساهمة الفاعلة في عمليات حفظ السلام الأممية ، داعيا إلى تعبئة الجهود الدولية والإقليمية والمالية لدعم استراتيجيات شاملة تعزز الاستقرار والتنمية المستدامة



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315497


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 سبتمبر 2025 | 4 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:38
18:12
15:36
12:18
06:10
04:44
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet30°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
27°-21
27°-20
28°-20
28°-22
  • Avoirs en devises
    24957,0

  • (25/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41590 DT        1$ =2,90436 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/09)   1236,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    