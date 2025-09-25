وزارة البيئة تعلن عن إدماج 7 مناطق بلدية للخزانات ضمن دوائر تدخل الديوان الوطني للتطهير

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6177f627254f47.53088984_oqhnfigjlepkm.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة البيئة عن إدماج المناطق البلدية بن قردان وفريانة والسبيخة والسواسي وتلابت وكندار والعوابد ، الخزانات، ضمن دوائر تدخّل الديوان الوطني للتطهير.



ونشرت قائمة المناطق البلدية المعنية والتي تضم هذه الخزانات ، في اطار الأمر عدد 424 لسنة 2025، الذي أعدته وزارة البيئة وصدر بالرائد الرسمي عدد 118 لسنة 2025.

