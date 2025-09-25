Babnet   Latest update 17:22 Tunis

النادي الصفاقسي: تمديد عقد الحارس الدولي ايمن دحمان الى غاية 2028

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d56009437f10.67544236_jmkefniploqgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 16:29
      
-اعلن النادي الرياضي الصفاقسي اليوم الخميس عن اتمام جميع اجراءات تمديد عقد الحارس الدولي ايمن دحمان الى غاية جوان 2028 وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.
يذكر ان النادي الصفاقسي يحتل المرتبة الثامنة في جدول الترتيب العام للبطولة بعد 7 جولات من انطلاقها ب9 نقاط اثر فوزين و3 تعادلات وهزيمتين.
ويستضيف نادي عاصمة الجنوب يوم الاربعاء القادم لحساب الجولة الثامنة الاتحاد الرياضي المنستيري في ملعب الطيب المهيري.


