جندوبة: حملات تنظيف وصيانة وتهيئة لمداخل مدن الولاية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e3b8db5d8283.50667896_kihpegqonljfm.jpg width=100 align=left border=0>

تشهد مداخل مدن ولاية جندوبة، حملة تنظيف وتشجير وتزيين وتقليم مع تركيز لكراسي اسمنتية وحاويات حديدية مثبّتة ودهن لحواجز الطرقات والعلامات الكيلومترية وتجديد للافتات المرورية وجهر لحواشي الطرقات ورفع للأتربة وغيرها.

وتاتي هذه الحملة اثر جلسات متعددة عقدت بمقر ولاية جندوبة في شهري جوان وجويلية المنقضيين بدعوة من والي الجهة وتنفيذا لمذكرات صادرة عن الهياكل المركزية لوزارة الداخلية تناول فيها المشاركون ضرورة منح محور النظافة وتهيئة مداخل المدن وزراعة الاشجار ونباتات الزينة والعشب الأولوية ،على ان تخضع إلى متابعة مستمرة تضمن نموّها عبر السقي وحمايتها من التلف.

وشملت الحملة التي مازالت متواصلة، بمشاركة البلديات مرجع النظر وعديد الاطراف الادارية الأخرى والمتطوعين، مداخل مدينة جندوبة وبوسالم وطبرقة وبلطة بوعوان ووادي مليز وبني مطير وغار الدماء، في انتظار ان تشمل حملة التشجير بقية البلديات المحدثة.

