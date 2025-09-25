Babnet   Latest update 20:13 Tunis

جندوبة: حملات تنظيف وصيانة وتهيئة لمداخل مدن الولاية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e3b8db5d8283.50667896_kihpegqonljfm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 19:12 قراءة: 0 د, 56 ث
      
تشهد مداخل مدن ولاية جندوبة، حملة تنظيف وتشجير وتزيين وتقليم مع تركيز لكراسي اسمنتية وحاويات حديدية مثبّتة ودهن لحواجز الطرقات والعلامات الكيلومترية وتجديد للافتات المرورية  وجهر لحواشي الطرقات ورفع للأتربة وغيرها.
وتاتي هذه الحملة اثر جلسات متعددة عقدت بمقر ولاية جندوبة في شهري جوان وجويلية المنقضيين بدعوة من والي الجهة  وتنفيذا لمذكرات صادرة عن الهياكل المركزية لوزارة الداخلية تناول فيها المشاركون ضرورة منح محور النظافة وتهيئة مداخل المدن وزراعة الاشجار ونباتات الزينة والعشب الأولوية ،على ان تخضع إلى متابعة مستمرة تضمن نموّها عبر السقي وحمايتها من التلف.
وشملت الحملة التي مازالت متواصلة، بمشاركة البلديات مرجع النظر وعديد الاطراف الادارية الأخرى والمتطوعين، مداخل مدينة جندوبة وبوسالم وطبرقة وبلطة بوعوان ووادي مليز وبني مطير وغار الدماء، في انتظار ان تشمل حملة التشجير بقية البلديات المحدثة.

واعتماد المشاركون في الحملة زراعة اشجار النخيل والستيكيس وتخصيص اماكن لزراعة اشجار السرول عندما تكون جاهزة للتحويل، إضافة إلى زراعة العشب وعدد من نباتات الزينة وتركيز طاولات اسمنتية داخل المداخل والحدائق العمومية على محدوديتها وحاويات حديدية ثابتة.

ووفق عدد من المكلفين بالكتابة العامة لبلديات جندوبة وبوسالم وبلطة بوعوان وبني مطير وطبرقة، فان البرامج المستقبلية لهذه البلديات ترتكز على احداث مناطق خضراء واحياء المهمل منها.


