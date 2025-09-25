تطاوين: سواق التاكسي الفردي يطالبون باعادة النظر في قرار اسناد رخص للتاكسي الجماعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b1a343235355.00916005_mghejpnfkiolq.jpg width=100 align=left border=0>

نفّذ سواق التاكسي الفردي، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تطاوين، للمطالبة بإعادة النظر في قرار إسناد رخص جديدة للتاكسي الجماعي بالجهة، على اعتبار ان من شان ذلك ان يخلق منافسة مباشرة مع التاكسي الفردي ويؤدي إلى اضطرارهم لاعتماد العداد وإلغاء نظام "الراكب"، وهو ما سيزيد من أعباء المواطن، وفق ما عبر عنه عدد منهم لصحفي "وات".



وأوضح رئيس الغرفة النقابية لسواق التاكسي الفردي، علي شيوشة، في تصريح لصحفي "وات" إنّ السواق لا يرفضون من حيث المبدأ إسناد الرخص، لكنّهم اعتبروا أنّ التوقيت غير مناسب، خاصّة وأنّ ال37 رخصة تاكسي فردي التي أُضيفت مؤخراً، ساهمت في تغطية النقص الحاصل على مستوى النقل بالجهة.

