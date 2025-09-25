Babnet   Latest update 15:04 Tunis

تطاوين: سواق التاكسي الفردي يطالبون باعادة النظر في قرار اسناد رخص للتاكسي الجماعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b1a343235355.00916005_mghejpnfkiolq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 14:51
      
نفّذ سواق التاكسي الفردي، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تطاوين، للمطالبة بإعادة النظر في قرار إسناد رخص جديدة للتاكسي الجماعي بالجهة، على اعتبار ان من شان ذلك ان يخلق منافسة مباشرة مع التاكسي الفردي ويؤدي إلى اضطرارهم لاعتماد العداد وإلغاء نظام "الراكب"، وهو ما سيزيد من أعباء المواطن، وفق ما عبر عنه عدد منهم لصحفي "وات".

وأوضح رئيس الغرفة النقابية لسواق التاكسي الفردي، علي شيوشة، في تصريح لصحفي "وات" إنّ السواق لا يرفضون من حيث المبدأ إسناد الرخص، لكنّهم اعتبروا أنّ التوقيت غير مناسب، خاصّة وأنّ ال37 رخصة تاكسي فردي التي أُضيفت مؤخراً، ساهمت في تغطية النقص الحاصل على مستوى النقل بالجهة.



وانعقدت على خلفية هذه التحركات، جلسة حوارية جمعت والي تطاوين أمير القابسي بممثلي الغرفة النقابية لسواق التاكسي الفردي وعدد من السواق، تمّ خلالها تقديم توضيحات بخصوص عملية الإسناد التي أقرّتها اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل في اجتماعها يوم الثلاثاء الفارط، والذي خصّص للنظر في ملفات تتعلق بإسناد 7 رخص للتاكسي الجماعي.
 وأفضت الجلسة إلى الاتفاق على عقد جلسة ثانية يوم الاثنين القادم، وأوضح الوالي أنّ عملية إسناد رخص التاكسي الجماعي قانونية وتندرج ضمن الصلاحيات المخوّلة للجنة الجهوية الاستشارية للنقل.
تجدر الإشارة إلى أنّ عدد سيارات التاكسي الفردي في ولاية تطاوين يبلغ 276 سيارة، تؤمّن تنقّل المواطنين وفق نظام "الراكب" على 4 خطوط (الحي الإداري، حي المهرجان، حي النور والرقبة).


