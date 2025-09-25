خبراء في الصحة يوصون بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الأمراض الناتجة عن التغيرات المناخية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f8452e72df6e5.10924245_emjhonfpgkliq.jpg width=100 align=left border=0>

أوصى مختصون وخبراء في الصحة، خلال يوم علمي تم تنظيمه أمس الأربعاء بمعهد باستور تونس تحت شعار "المناخ و الصحة"، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الأمراض الناتجة عن التغيرات المناخية، وفق ما أكده، اليوم الخميس، الخبير في البيوتكنولوجيا و الصحة هاشمي الوزير.



وأوضح هاشمي الوزير، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن جملة من التوصيات تمخّضت، عن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار برنامج "تسريع انجاز مرصد المناخ والصحة"، والهادفة بالخصوص إلى تعزيز التعاون و التنسيق بين العلماء و الخبراء من جهة وصنّاع القرار من جهة أخرى من أجل الحد من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على الصحة العامة.

