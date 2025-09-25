Babnet   Latest update 15:04 Tunis

خبراء في الصحة يوصون بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الأمراض الناتجة عن التغيرات المناخية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f8452e72df6e5.10924245_emjhonfpgkliq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 14:41
      
أوصى مختصون وخبراء في الصحة، خلال يوم علمي تم تنظيمه أمس الأربعاء بمعهد باستور تونس تحت شعار "المناخ و الصحة"، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الأمراض الناتجة عن التغيرات المناخية، وفق ما أكده، اليوم الخميس، الخبير في البيوتكنولوجيا و الصحة هاشمي الوزير.

وأوضح هاشمي الوزير، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن جملة من التوصيات تمخّضت، عن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار برنامج "تسريع انجاز مرصد المناخ والصحة"، والهادفة بالخصوص إلى تعزيز التعاون و التنسيق بين العلماء و الخبراء من جهة وصنّاع القرار من جهة أخرى من أجل الحد من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على الصحة العامة.

وأكد أن التغيرات المناخية، التي أصبحت واقعا معاشا على المستويين العالمي و الوطني، تتسبب في تفاقم انتشار عديد الأمراض على غرار الأمراض السارية و التنفسية و المتعلقة بالقلب و الشرايين وحتى منها النفسية، إضافة إلى بعض الأمراض المستجدة، وهو ما يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوقاية منها حسب تقديره.

ولفت هاشمي الوزير في هذا الصدد الى أنه تم في تونس تسجيل بعض الإصابات من الأمراض التي تتسبب التغيرات المناخية في انتشارها مثل الليشمانيا و الحمى المالطية وحمى غرب النيل وداء الكلب، الأمر الذي يستدعي ضبط استراتيجية وطنية لمكافحتها.
و أوصى بضرورة تكوين شبكة للمراقبة والكشف المبكر عن الأمراض السالف ذكرها وجميع الأمراض الأخرى الناتجة عن التغيرات المناخية والتنسيق المحكم بين جميع المتدخلين في هذا المجال، فضلا عن العمل على مزيد تطوير و تركيز المخابر المرجعية المختصة في اجراء التحاليل والكشف عن مدى إنتشار مثل هذه الأمراض مشددا على ضرورة التشجيع على البحث و الإبتكار في المجال الصحي من أجل تطوير أدوية جديدة ولقاحات مضادة للأمراض المستجدة الناتجة عن التغيرات المناخية.


