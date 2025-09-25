الدورة ال20 لمهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني تحت شعار 'الحق في المستقبل' من 15 الى 19 اكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d511414c55f2.62948897_jpghoifkeqmnl.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر، أن تحتضن ولاية قابس، من 15 الى 19 أكتوبر المقبل، الدورة ال20 لمهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني تحت شعار 'الحق في المستقبل' .



ويهدف هذا المهرجان الذي يشارك فيه عدد من السينمائيين من ضفتي المتوسط الى تشخيص القضايا ذات الاولوية المتصلة بالتلوث والمياه والبذور والطاقة وتعزيز الآليات الوطنية للدفاع عن الحقوق البيئية.

