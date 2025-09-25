Babnet   Latest update 11:07 Tunis

الدورة ال20 لمهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني تحت شعار 'الحق في المستقبل' من 15 الى 19 اكتوبر 2025

من المنتظر، أن تحتضن ولاية قابس، من 15 الى 19 أكتوبر المقبل، الدورة ال20 لمهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني تحت شعار 'الحق في المستقبل' .

ويهدف هذا المهرجان الذي يشارك فيه عدد من السينمائيين من ضفتي المتوسط الى تشخيص القضايا ذات الاولوية المتصلة بالتلوث والمياه والبذور والطاقة وتعزيز الآليات الوطنية للدفاع عن الحقوق البيئية.



وسيتم خلال المهرجان عرض أعمال وأفلام حول مستقبل الانسان والمجتمعات والبيئة والتغيرات المناخية والتربية والمعرفة والعدالة الاجتماعية والخيال كأداة للمقاومة والتغيير.

ويعمل المهرجان منذ تأسيسه سنة 2005 من قبل جمعية أشكال وألوان واحية على بناء جسور بين ضفتي شمال البحر الابيض المتوسط وجنوبه والتوعية بقضايا ثقافية وبيئية وخلق فضاء للحوار وتبادل الافكار بين السينمائيين من الجانبين .


