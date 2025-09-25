Babnet   Latest update 11:07 Tunis

لقاء بين وزيري خارجية تونس والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان

Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 10:49
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم 24 سبتمبر 2025 بنيويورك، بالشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الدولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش ترؤسه الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الطرفان على عمق علاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معبرين عن تطلعهما إلى مزيد تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات.



كما شددا على أهمية متابعة إنجاز المشاريع الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار والمالية والسياحة، إضافة إلى تسريع نسق التعاون في القطاعين الجامعي والطبي وشبه الطبي بما يعزز الشراكة بين تونس والإمارات.


