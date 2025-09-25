لقاء بين وزيري خارجية تونس والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d51014393033.88852697_lipqhfnekogmj.jpg width=100 align=left border=0>

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم 24 سبتمبر 2025 بنيويورك، بالشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الدولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش ترؤسه الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأكد الطرفان على عمق علاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معبرين عن تطلعهما إلى مزيد تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات.

