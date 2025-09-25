Babnet   Latest update 11:07 Tunis

بطولة العالم للتجديف – شانغهاي 2025: فضية لتونس عبر الثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d503641ea1c8.63736220_qoihjklpmngef.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 09:54 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أحرز الثنائي التونسي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي، اليوم الخميس، الميدالية الفضية في سباق القارب الزوجي وزن خفيف ضمن منافسات بطولة العالم للتجديف أكابر، المقامة بمدينة شانغهاي الصينية من 21 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وجاء الزوجي التونسي في المرتبة الثانية بتوقيت 7 دقائق و40 ثانية و90 جزءا بالمائة، خلف الثنائي الصيني جياكي زو ولينغ فو المتوج بالميدالية الذهبية بزمن 7 دقائق و26 ثانية و12 جزءا، فيما أحرز الثنائي البيروفي اليسيا بالاسيوس وفاليريا بالاسيوس الميدالية البرونزية بزمن 7 دقائق و46 ثانية و04 أجزاء.



ويشرف المدرب الصحبي الخرداني على تدريب الثنائي الكريمي/الذوادي في هذا الموعد العالمي.

وتشارك تونس في البطولة أيضا بكل من فادي بن حمودة (القارب الفردي وزن مفتوح) وغيث القادري (القارب الفردي وزن خفيف) تحت إشراف المدرب شكري بن ميلاد، إلى جانب أحلام الجدي التي ستخوض منافسات البارا تجديف – صنف "ب ر 1" لحاملي الإعاقة، تحت إشراف المدربة ألفة الخماسي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315434


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 سبتمبر 2025 | 3 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:37
12:18
06:10
04:43
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet27°
24° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-20
29°-21
27°-22
26°-21
29°-22
  • Avoirs en devises
    24869,8

  • (24/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41989 DT        1$ =2,90295 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/09)   1236,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    