بطولة العالم للتجديف – شانغهاي 2025: فضية لتونس عبر الثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي
أحرز الثنائي التونسي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي، اليوم الخميس، الميدالية الفضية في سباق القارب الزوجي وزن خفيف ضمن منافسات بطولة العالم للتجديف أكابر، المقامة بمدينة شانغهاي الصينية من 21 إلى 28 سبتمبر الجاري.
وجاء الزوجي التونسي في المرتبة الثانية بتوقيت 7 دقائق و40 ثانية و90 جزءا بالمائة، خلف الثنائي الصيني جياكي زو ولينغ فو المتوج بالميدالية الذهبية بزمن 7 دقائق و26 ثانية و12 جزءا، فيما أحرز الثنائي البيروفي اليسيا بالاسيوس وفاليريا بالاسيوس الميدالية البرونزية بزمن 7 دقائق و46 ثانية و04 أجزاء.
ويشرف المدرب الصحبي الخرداني على تدريب الثنائي الكريمي/الذوادي في هذا الموعد العالمي.
وتشارك تونس في البطولة أيضا بكل من فادي بن حمودة (القارب الفردي وزن مفتوح) وغيث القادري (القارب الفردي وزن خفيف) تحت إشراف المدرب شكري بن ميلاد، إلى جانب أحلام الجدي التي ستخوض منافسات البارا تجديف – صنف "ب ر 1" لحاملي الإعاقة، تحت إشراف المدربة ألفة الخماسي.
