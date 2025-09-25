بطولة العالم للتجديف – شانغهاي 2025: فضية لتونس عبر الثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d503641ea1c8.63736220_qoihjklpmngef.jpg width=100 align=left border=0>

أحرز الثنائي التونسي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي، اليوم الخميس، الميدالية الفضية في سباق القارب الزوجي وزن خفيف ضمن منافسات بطولة العالم للتجديف أكابر، المقامة بمدينة شانغهاي الصينية من 21 إلى 28 سبتمبر الجاري.



وجاء الزوجي التونسي في المرتبة الثانية بتوقيت 7 دقائق و40 ثانية و90 جزءا بالمائة، خلف الثنائي الصيني جياكي زو ولينغ فو المتوج بالميدالية الذهبية بزمن 7 دقائق و26 ثانية و12 جزءا، فيما أحرز الثنائي البيروفي اليسيا بالاسيوس وفاليريا بالاسيوس الميدالية البرونزية بزمن 7 دقائق و46 ثانية و04 أجزاء.

