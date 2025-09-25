كميات البذور الممتازة المتوفرة تتجاوز 500 ألف قنطار في ظل توزيع قرابة 160 ألف قنطار الى حد الآن - مسؤول بوزارة الفلاحة

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ان كمّيات البذور الممتازة المتوفّرة للموسم 2025-2026 تتجاوز 500 ألف قنطار مقابل 270 ألف قنطار للموسم الفارط علما وانه تم توزيع نحو 160 ألف قنطار من البذور الممتازة الى حد الآن.



وقدم هذه المعطيات رئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلاف، خلال يوم اعلامي انتظم الاربعاء ،حول أهمية حول أهميّة استعمال البذور الممتازة في زراعة الحبوب.



وشدد حشلاف على الدّولة تدعم هذه البذور رغم كلفتها الباهظة بهدف تشجيع الفلاحين على تحسين الإنتاجية واكتساب رهان الاكتفاء الذاتي الوطني، فضلا عن أنّ الوزارة تقوم بدورات تدريبية وتكوين للفلاحين حول الطرق المثلى لزراعة الحبوب.وبين ان الوزارة حريصة على توفير واستعمال البذور الممتازة باعتبارها ركيزة أساسية لضمان مردودية عالية وجودة الإنتاج الفلاحي، وأنّ التجارب الوطنية والدولية أثبتت أنّ الاستثمار في البذور الممتازة يمثل أول حلقة في سلسلة الإنتاج، وهو ما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الحبوب ورفع الإنتاجية.وأكّد ان الوزارة تعمل على توفير الكميات الكافية من البذور الممتازة ووضعها على ذمّة الفلاّحين في أحسن الظروف وبمختلف مناطق الانتاج ودعم أسعار البذور الممتازة وتحسين منظومة البحث والتجارب الزراعية من أجل تطوير أصناف جديدة متأقلمة مع التغيرات المناخيّة ومقاومة للأمراض.وتعمل الوزارة ، في سياق متصل، على مرافقة الفلاحين بالإحاطة والإرشاد لضمان حسن استعمال هذه البذور في إطار ممارسات زراعية حديثة ومستدامة وهو ما يدعو الفلاحين إلى الإقبال المكثف على استعمال البذور الممتازة ذات المردودية العالية.