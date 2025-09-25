تونس في قمة المناخ بنيويورك تدعو الدول المانحة إلى الإيفاء بتعهداتها المالية و تيسير النفاذ إلى التمويل المناخي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d4d91ecaa967.13522692_mijgkpefnqohl.jpg width=100 align=left border=0>

جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، خلال مشاركته في قمة المناخ المنعقدة في نيويورك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، التزام تونس الثابت باتفاق باريس، مؤكدا أن البلاد تقف في الصفوف الأمامية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية من جفاف وندرة مياه وارتفاع مستوى سطح البحر.



وأشار الوزير إلى أن تونس بصدد استكمال إعداد المحددة وطنيا الثانية للفترة 2025-2035 في إطار عملية تشاركية شاملة، والتي ستُقدَّم إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في أكتوبر القادم.

