المحطة الشمسية الفولطاضوئية بولاية سيدي بوزيد تسجل تقدما في الإنجاز ناهز 83 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d4532d900a84.87028208_hmlqfenpogjki.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 24 Septembre 2025 - 21:21
      
أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ان اشغال إنجاز المحطة الشمسية الفولطاضوئية بولاية سيدي بوزيد تقدمت بنسبة 83 بالمائة علما ان القدرة الانتاجية للمحطة تقارب 50 ميغاواط.



وزارت رئيسة الديوان وزيرة الصناعة عفاف شاشي الطياري، الأربعاء، المحطة لمتابعة تقدم أشغال إنجاز مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد.


وحضر الزيارة سفير اليابان في تونس أوسوغا تاكاشي ونائبة رئيس مؤسسة "سكاتاك" النرويجية المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة آن ماري ليلجورد والمدير التنفيذي لمؤسسة "أيوليس " التابعة لمجمع تويوتا الياباني توساوا كيراتا والوفد المرافق لهما إلى جانب مشاركة المدير العام المساعد للشركة التونسية للكهرباء والغاز نجيب شطورو وممثلين عن السلط الجهوية والمحلية.

وأكدت عفاف شاشي الطياري، خلال الزيارة، على ضرورة الانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة مما سيمكن من تغطية جزء هام من احتياجات المنطقة من الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وبينت ان المشروع سيساهم في التخفيض في واردات الغاز الطبيعي بنحو 35 مليون دينار سنويا وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بحوالي 60 الف طن سنويا علاوة على تعزيز منظومة انتاج الكهرباء في تونس.
وشددت على أهمية التنسيق بين كل الأطراف المتداخلة لضمان نجاح المشروع الذي يتم تمويله وإنجازه من قبل مؤسستي "سكاتاك " و" ايوليس باستثمارات تناهز 135 مليون دينار بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤسسة التمويل الفرنسية "بروباركو".


الأربعاء 24 سبتمبر 2025
