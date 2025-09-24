إضراب قطاعي عام في التعليم الابتدائي يوم 7 أكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67bf5fc4e454f1.65773182_ihjnlkopmegfq.jpg width=100 align=left border=0>

ينفذ مدرسو التعليم الابتدائي إضرابا قطاعيا عاما يوم 7 أكتوبر المقبل، وذلك وفق برقية إضراب وجهها الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الثلاثاء، إلى كل من رئيسة الحكومة ووزيري التربية والشؤون الاجتماعية.



ويأتي هذا الإضراب، بحسب ما أفاد به الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي، على خلفية جملة من المطالب المهنية، إضافة إلى ما اعتبره "غلق وزارة التربية باب التفاوض لأكثر من ستة أشهر".

