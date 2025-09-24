تحويلات التونسيين بالخارج مرشحة لتجاوز 7900 مليون دينار في 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bd9aba2bb4fc5.63420739_iqpkgfmhjneol.jpg width=100 align=left border=0>

توقّع رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادي، أن تناهز تحويلات التونسيين بالخارج خلال سنة 2026 نحو 7900 مليون دينار، بزيادة تقدّر بـ6,4 بالمائة مقارنة بسنة 2025.



وأوضح فرادي، خلال ورشة عمل نظّمتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا حول "تحويلات التونسيين بالخارج والاستثمار في التنمية"، أنّ هذه الموارد تظلّ مهمّة في حجمها، لكنها لم تتطور بالنسق المطلوب قياساً بالناتج المحلي الإجمالي، داعياً إلى تحفيز الجالية على توجيه تحويلاتهم نحو الاستثمار، عبر توفير حوافز جبائية وصناديق استثمارية وتمكينهم من القروض الخارجية.

