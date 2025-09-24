Babnet   Latest update 18:14 Tunis

هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحجز بولايات المنستير وبن عروس وأريانة 3 أطنان من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63108da2543672.41158537_oglinqjefphkm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Septembre 2025 - 16:58 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أسفرت التدخلات الميدانية التي قامت بها فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، الأسبوع الماضي، في ولايات المنستير وبن عروس وأريانة، عن حجز 3 أطنان من لحوم الدواجن واللحوم الحمراء والأحشاء غير الصالحة للاستهلاك والمخزنة في مسالخ عشوائية غير مرخصة.
 
وكشفت الهيئة، في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، عن مداهمة مسلخين عشوائيين، في ولاية المنستير، يعملان دون تراخيص قانونية ودون استيفاء الشروط الصحية اللازمة، حيث تم حجز كميات من اللحوم في ظروف تفتقر لأبسط قواعد السلامة الصحية للأغنية، توزعت بين 758 كلغ من لحوم الدواجن و333 كلغ من اللحوم الحمراء والأحشاء غير الصالحة للاستهلاك.

 

كما أسفرت عملية تفقد قام بها فريق الإدارة الجهوية للهيئة في ولاية بن عروس عن حجز 97 كلغ من لحوم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى حجز حوالي 320 طيرا حيا وإعادة ضخها بمسالك التوزيع بالتنسيق مع الحرس البلدي، وذلك بالتنسيق مع فرقة مقاومة الإرهاب بالعوينة والحرس البلدي.
 
وفي ولاية أريانة، تم تحرير محضرين للحجز لكميات قدرها 142 كلغ من لحوم الدواجن المختلفة نتيجة الذبح العشوائي، بالإضافة إلى ثلاثة محاضر معاينة لكميات 1414 كلغ من الدواجن الحية، مع إعادة ضخها في مسالك التوزيع وفق التراتيب الجاري بها العمل وبمشاركة الحرس البلدي بحي التضامن.
 
وقد تم تحرير محاضر المعاينة والحجز طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وغلق المحلات المخلة بشروط سلامة الأغذية، وفق بلاغ الهيئة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315399


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 | 2 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:37
12:18
06:09
04:42
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-22
28°-20
28°-22
27°-21
26°-21
  • Avoirs en devises
    24869,8

  • (24/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41989 DT        1$ =2,90295 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/09)   394,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    