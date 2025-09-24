هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحجز بولايات المنستير وبن عروس وأريانة 3 أطنان من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك
أسفرت التدخلات الميدانية التي قامت بها فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، الأسبوع الماضي، في ولايات المنستير وبن عروس وأريانة، عن حجز 3 أطنان من لحوم الدواجن واللحوم الحمراء والأحشاء غير الصالحة للاستهلاك والمخزنة في مسالخ عشوائية غير مرخصة.
وكشفت الهيئة، في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، عن مداهمة مسلخين عشوائيين، في ولاية المنستير، يعملان دون تراخيص قانونية ودون استيفاء الشروط الصحية اللازمة، حيث تم حجز كميات من اللحوم في ظروف تفتقر لأبسط قواعد السلامة الصحية للأغنية، توزعت بين 758 كلغ من لحوم الدواجن و333 كلغ من اللحوم الحمراء والأحشاء غير الصالحة للاستهلاك.
كما أسفرت عملية تفقد قام بها فريق الإدارة الجهوية للهيئة في ولاية بن عروس عن حجز 97 كلغ من لحوم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى حجز حوالي 320 طيرا حيا وإعادة ضخها بمسالك التوزيع بالتنسيق مع الحرس البلدي، وذلك بالتنسيق مع فرقة مقاومة الإرهاب بالعوينة والحرس البلدي.
وفي ولاية أريانة، تم تحرير محضرين للحجز لكميات قدرها 142 كلغ من لحوم الدواجن المختلفة نتيجة الذبح العشوائي، بالإضافة إلى ثلاثة محاضر معاينة لكميات 1414 كلغ من الدواجن الحية، مع إعادة ضخها في مسالك التوزيع وفق التراتيب الجاري بها العمل وبمشاركة الحرس البلدي بحي التضامن.
وقد تم تحرير محاضر المعاينة والحجز طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وغلق المحلات المخلة بشروط سلامة الأغذية، وفق بلاغ الهيئة.
