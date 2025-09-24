هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحجز بولايات المنستير وبن عروس وأريانة 3 أطنان من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63108da2543672.41158537_oglinqjefphkm.jpg width=100 align=left border=0>

أسفرت التدخلات الميدانية التي قامت بها فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، الأسبوع الماضي، في ولايات المنستير وبن عروس وأريانة، عن حجز 3 أطنان من لحوم الدواجن واللحوم الحمراء والأحشاء غير الصالحة للاستهلاك والمخزنة في مسالخ عشوائية غير مرخصة.



وكشفت الهيئة، في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، عن مداهمة مسلخين عشوائيين، في ولاية المنستير، يعملان دون تراخيص قانونية ودون استيفاء الشروط الصحية اللازمة، حيث تم حجز كميات من اللحوم في ظروف تفتقر لأبسط قواعد السلامة الصحية للأغنية، توزعت بين 758 كلغ من لحوم الدواجن و333 كلغ من اللحوم الحمراء والأحشاء غير الصالحة للاستهلاك.

