بطولة اورليون الفرنسية للتحدي: التونسي معز الشرقي ينهزم في الدور السادس عشر

انهزم لاعب التنس التونسي معز الشرقي اليوم الاربعاء خلال الدور السادس عشر من بطولة اورليون الفرنسية للتحدي امام البلجيكي كيمر كوبجينز (المصنف 186 عالميا) بنتيجة 1-2 (4-6 و6-3 و1-6).

وكان الشرقي قفز 33 مرتبة في تصنيف الاتحاد الدولي للاعبي التنس المحترفين ليحتل المرتبة 142 لاول مرة في مسيرته الاحترافية.

يذكر أنّ معز الشرقي، الذي شارك مع المنتخب التونسي في مسابقة كأس ديفيس يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، توّج خلال الاسبوع الفارط ببطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي، ليضيفها الى سلسلة تتويجاته خلال السنة الجارية المتمثلة في بطولة التحدي هيرسونيسوس باليونان وبطولة التحدي بورتو بالبرتغال بالاضافة الى دورة المستقبل الدولية بالمنستير.









