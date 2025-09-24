Babnet   Latest update 13:19 Tunis

بطولة اورليون الفرنسية للتحدي: التونسي معز الشرقي ينهزم في الدور السادس عشر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfcb4a9ed612.00978229_imelofjkgnhpq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Septembre 2025 - 13:08 قراءة: 0 د, 29 ث
      
انهزم لاعب التنس التونسي معز الشرقي اليوم الاربعاء خلال الدور السادس عشر من بطولة اورليون الفرنسية للتحدي امام البلجيكي كيمر كوبجينز (المصنف 186 عالميا) بنتيجة 1-2 (4-6 و6-3 و1-6).
وكان الشرقي قفز 33 مرتبة في تصنيف الاتحاد الدولي للاعبي التنس المحترفين ليحتل المرتبة 142 لاول مرة في مسيرته الاحترافية.
يذكر أنّ معز الشرقي، الذي شارك مع المنتخب التونسي في مسابقة كأس ديفيس يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، توّج خلال الاسبوع الفارط ببطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي، ليضيفها الى سلسلة تتويجاته خلال السنة الجارية المتمثلة في بطولة التحدي هيرسونيسوس باليونان وبطولة التحدي بورتو بالبرتغال بالاضافة الى دورة المستقبل الدولية بالمنستير.





Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315386


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 | 2 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:38
12:18
06:09
04:42
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-22
27°-20
27°-22
27°-21
27°-20
  • Avoirs en devises
    24938,9

  • (23/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41950 DT        1$ =2,91026 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/09)   394,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    