اتمام تركيز الة المفراس والة التصوير البانورامي بالمستشفى الجهوي بجرجيس نهاية الاسبوع الجاري

تتواصل بالمستشفى الجهوي بجرجيس، ومن ولاية مدنين، عملية تركيز الة المفراس (السكانير) مع توقعات ان تنتهي هذا الاسبوع، الذي سيتم خلاله ايضا تركيز الة التصوير البانورامي، بما يعزز خدمات هذه المؤسسة ويقربها من المواطن، وفق مدير المستشفى محمد الغندري.







وسيشهد المستشفى عدة مشاريع في اطوار مختلفة من الدراسات او طلب العروض على غرار توسعة قسم الصيدلية وتهيئة اقسام استشفائية وصيانة الشبكة الكهربائية وتعويض المحول الكهربائي، الى جانب بناء جناح لقسم جراحة العظام، هو بصدد الانجاز وتهيئة قسم الاستعجالي وصيانة قسم النساء والتوليد وتجديد مصعدين.وتاتي هذه المشاريع، في اطار دعم خدمات المستشفى والارتقاء بها الى درجة من الجودة، الى جانب مشاريع اخرى ستشمل القطاع الصحي بكامل معتمدية جرجيس لا تزال ايضا في مراحل مختلفة قبل الانجاز، اما لانها مشاريع مركزية او لاشكالات عقارية ومنها هدم واعادة بناء مركز الصحة الاساسية بالرجاء واعادة بناء مركز صحي وسيط ومقر الدائرة الصحية بجرجيس ومركز صحي للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري، وفق معطيات قدمها المدير الجهوي للصحة بمدنين خلال جلسة عمل حول متابعة المشاريع بمعتمدية جرجيس.ووفق ما تم تداوله خلال الجلسة فقد امّن المستشفى الجهوي بجرجيس، السنة المنقضية، 48 الفا و966 عيادة في الاستعجالي و7041 عيادة في الاقسام الاستشفائية و1627 عملية جراحية و809 ولادات.