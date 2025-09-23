Babnet   Latest update 14:08 Tunis

مركز الاعمال بصفاقس ينظم الاربعاء 08 أكتوبر المقبل يوما مفتوحا لتمويل المشاريع عبر مؤسسات التمويل الصغير

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6266be907459a8.06930900_golnpkqmefijh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Septembre 2025 - 13:43
      
ينتظر أن ينظم، مركز الاعمال بصفاقس، يوما مفتوحا، سيخصص لتمويل المشاريع عبر مؤسسات التمويل الصغير، وذلك يوم 8 أكتوبر القادم بمقر المركز.

ودعا، مركز الاعمال بصفاقس، شباب الجهة الى الاقبال بكثافة على هذا اليوم المفتوح من أجل الاطلاع على البرامج والاليات الموضوعة على ذمتهم لبعث المشاريع وتحويل أفكارهم الى حقيقة.



ويتضمن برنامج التظاهرة عرضا لفرص التمويل المتاحة عبر مؤسسات التمويل الصغير وتوضيح الشروط وإجراءات الحصول على التمويل علاوة على برمجة لقاءات مباشرة وتواصل مع مؤسسات التمويل.

وكانت، وكالة تونس افريقيا للانباء، قد نشرت في 17 أوت الماضي، بيانات حول قطاع التمويل الصغير في تونس أظهرت أن هذا الصنف من التمويل، أصبح يكتسب مساحات مهمة لدى شريحة كبيرة من التونسيين في ظل صعوبة الولوج إلى القروض البنكية، خاصّة تلك المتعلقة بقروض الاستهلاك بدليل حصول أكثر من 804 آلاف تونسي على قروض من هذه المؤسسات.

ومنحت مؤسّسات التمويل الصغير في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، 113 ألف و583 قرضا. وبات اللجوء الى هذا النوع من التمويل آلية تعويضية للوصول إلى القروض، ما أعطى لمؤسّسات التمويل الصغير في البلاد مجالا أوسع للتموقع في المشهد المالي العام للبلاد.

وبلغت قيمة القروض التي منحتها مؤسسات التمويل الصغير خلال الثلاثي الأول من هذه السنة 9ر564 مليون دينار مقابل 7ر511 م د في الثلاثي الأول من سنة 2024 .

وتترجم هذه الوضعية اقبال التونسيين على التمويل مقابل احجام المؤسسات البنكية على منح القروض وخاصة قروض الاستهلاك.


