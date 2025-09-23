رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدفاع الوطني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d2334fd63eb2.42286174_ognkeijfmhlpq.jpg width=100 align=left border=0>

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله أمس الاثنين بقصر قرطاج، وزير الدفاع الوطني،خالد السهيلي نتائج الزيارة التي أدّاها مؤخّرا إلى دولة الكويت الشقيقة





وتمّ التطرّق خلال هذا اللقاء وفق بلاغ اعلامي للرئاسة ،إلى العزم المشترك للبلدين لتطوير التعاون في كافّة المجالات، على غرار الاستثمار في تونس في قطاعات متعدّدة ،مع إنجازها في أفضل الآجال ،وتجاوز العراقيل والتعقيدات الإدارية التي يمكن أن تُعيق التعاون بين الشعبين الشقيقين









