قبلي: حصة تكوينية بمدرسة علوم التمريض حول الوقاية من دائي الكلب والملاريا

نظمت مدرسة علوم التمريض بولاية قبلي صباح اليوم السبت، حصة تكوينية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب الموافق لـ 28 سبتمبر من كل سنة، خصصت للتعريف بكيفية الوقاية من هذا الداء ومن مرض الملاريا فضلا عن تعزيز قدرات الاطارات شبه الطبية في كيفية كتابة تقارير الانشطة للمناظرات الداخلية بالملفات، وفق ما اكده مدير المدرسة مصباح زرقان لصحفي "وات".



واوضح المصدر ذاته ان هذه الحصة التكوينية تندرج في اطار البرنامج التكويني السنوي لمدرسة علوم التمريض الهادف لتطوير كفاءة اعوان الصحة، وذلك باعتبار اهمية تواصل الاحاطة بالاطارات شبه الطبية وتمكينهم من الالمام بكل ما هو جديد في القطاع، واشار الى ان هذا البرنامج السنوي للمدرسة والمصادق عليه من قبل رئاسة الحكومة، يتضمن خصصا اسبوعية تتزامن عادة مع الاحتفالات بالايام العالمية او الايام الوطنية او للتعريف بالمواضيع الجديدة والمستجدة

