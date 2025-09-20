Babnet   Latest update 16:17 Tunis

قبلي: حصة تكوينية بمدرسة علوم التمريض حول الوقاية من دائي الكلب والملاريا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66dc7bf5c89382.89716480_lhefikqpjongm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 20 Septembre 2025 - 15:21
      
نظمت مدرسة علوم التمريض بولاية قبلي صباح اليوم السبت، حصة تكوينية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب الموافق لـ 28 سبتمبر من كل سنة، خصصت للتعريف بكيفية الوقاية من هذا الداء ومن مرض الملاريا فضلا عن تعزيز قدرات الاطارات شبه الطبية في كيفية كتابة تقارير الانشطة للمناظرات الداخلية بالملفات، وفق ما اكده مدير المدرسة مصباح زرقان لصحفي "وات".

واوضح المصدر ذاته ان هذه الحصة التكوينية تندرج في اطار البرنامج التكويني السنوي لمدرسة علوم التمريض الهادف لتطوير كفاءة اعوان الصحة، وذلك باعتبار اهمية تواصل الاحاطة بالاطارات شبه الطبية وتمكينهم من الالمام بكل ما هو جديد في القطاع، واشار الى ان هذا البرنامج السنوي للمدرسة والمصادق عليه من قبل رئاسة الحكومة، يتضمن خصصا اسبوعية تتزامن عادة مع الاحتفالات بالايام العالمية او الايام الوطنية او للتعريف بالمواضيع الجديدة والمستجدة

واكد زرقان ان هذه الحصص التكوينية، التي يستفاد منها اسبوعيا قرابة 80 من الاطارات شبه الطبية من كافة الدوائر الصحية بولاية قبلي، ترمي ايضا الى تعزيز الخدمات الطبية المسداة للمرضى ومزيد الارتقاء بالمنظومة الصحية بهذه الربوع.


وبين انّ حصة اليوم تضمنت ثلاث مداخلات خصصت الاولى للتعريف بطرق الوقاية من داء الكلب وسبل التصرف السليم مع الحالات التي قد يتم استقبالها بالمؤسسات الصحية والمشكوك في امكانية تعرضها لخطر الاصابة بهذا الداء، وتمحورت المداخلة الثانية حول التعريف بمرض الملاريا من ناحية مسبباته وسبل معالجته، وكانت المداخلة الثالثة مخصصة لتطوير كفاءة الاطارات الطبية في عملية كتابة تقرير نشاط للمناظرات الداخلية بالملفات.


